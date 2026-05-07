Нидерландското министерство на здравеопазването съобщи, че стюардеса била приета в болница в Амстердам след проява на възможни симптоми на хантавирусна инфекция.

Жената работи в националния превозвач KLM. Според информация на нидерландската медия RTL тя била в контакт с друга жена, която по-рано починала от същия вирус в Йоханесбург, Южна Африка. Към момента стюардесата е с леки симптоми и се намира в изолация, докато се изчакват резултатите от изследванията ѝ, пише vesti.bg.

Евакуираха трима от круизния кораб в Кабо Верде със съмнение за хантавирус

Случаят допълнително усложнява ситуацията в Нидерландия, където вече се лекуват трима пасажери от круизния кораб MV Hondius. Те бяха евакуирани в сряда и транспортирани спешно до Амстердам. Припомняме, че двама от тримата души, които до момента са загубили живота си при избухването на вируса на борда на плавателния съд, са нидерландски граждани. Здравните власти следят ситуацията с повишено внимание заради риска от международно разпространение на заразата.

Властите в Аржентина полагат усилия да установят къде точно са пътували заразените пасажери в страната, преди да се качат на борда на MV Hondius в южния град Ушуая.

Междувременно втори медицински самолет за репатриране, превозващ заразен с хантавирус пътник от круизния кораб "Хондиус", пристигна в Амстердам днес след спешна евакуация от кораба край бреговете на Кабо Верде. Медицинският самолет кацна на летище "Схипхол" тази сутрин. Двама евакуирани пътници пристигнаха в Амстердам снощи.

Хипотезата за „сметището в Ушуая“

Аржентинското правителство разглежда една водеща версия. Двама от тримата починали пътници – нидерландска двойка на 69-годишна възраст – може да са се заразили по време на разходка за наблюдение на птици в Ушуая. Според разследващи, пожелали анонимност, двойката посетила сметище по време на екскурзията си. Именно там те може да са били изложени на контакт с гризачи, които са основни носители на инфекцията.

Два потвърдени случая на хантавирус на круизния кораб в Кабо Верде

Въпреки тази версия, случаят остава сложен. Установено е, че починалата двойка прекарала повече от четири месеца в южните части на Южна Америка преди качването си на кораба. Тъй като инкубационният период на хантавируса варира от една до осем седмици, е изключително трудно да се определи точният момент на заразяване.

Мистерията се задълбочава и от факта, че в аржентинската провинция Огнена земя (Tierra del Fuego), където корабът престоя седмици наред преди отплаването си, досега никога не е регистриран случай на хантавирус.

Редактор: Цветина Петрова