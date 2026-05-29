Дроновете се използват във войните от десетилетия - безпилотни, радиоуправляеми самолети са били тествани още по време на Първата световна война. Но войната в Украйна доведе до огромно нарастване на мащаба, в който се използват. Те се превърнаха от средства за изпълнение на специализирани мисии в едни от най-важните и широко приложими оръжия на бойното поле. Хиляди безпилотни летателни апарати се използват за проследяване на вражески сили, насочване на артилерия и нанасяне на удари по цели.

Използването на по-малки дронове, което беше не особено добре засегнато в началото на войната, сега е станало изключително организирано, като тези апарати вече са интегрирани в структурата на въоръжените сили на Украйна. Почти всяка бойна бригада разполага с рота за щурмови дронове, докато повечето подразделения имат малки разузнавателни летателни апарати.

На 25 ноември румънски и германски изтребители на НАТО бяха вдигнати под тревога близо до границата на Румъния с Украйна в отговор на навлизане на дрон, който проникна по-дълбоко от всякога в румънското въздушно пространство, в това, което Букурещ нарече руска провокация. По-късно на румънска територия бяха открити фрагменти от дрон без експлозивен заряд.

Това беше 13-ото нахлуване във въздушното ѝ пространство, за което Румъния съобщава след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Освен че беше най-дълбокото проникване досега, то беше и първото, извършено през деня, а не през нощта. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е време Европа да изгради „стена от дронове“, за да защити източния си фланг. Инцидентите с дронове над летища в Дания и Германия през 2025 г. затвърдиха мнението на европейските лидери, че континентът спешно се нуждае от по-добра защита срещу такива заплахи.

Нахлуванията на руски дронове и нарушенията на въздушното пространство на европейски държави от НАТО са се увеличили от септември насам, когато повече от 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство, а три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония за 12 минути. Оттогава множество полети на дронове, чийто произход в повечето случаи остава неизвестен, нарушиха въздушните операции в Европа. НАТО разположи изтребители F-35 и F-16, хеликоптери и система за противовъздушна отбрана „Пейтриът”, чиято обща стойност възлиза на милиарди долари, за да реагира на руските дронове „Гербера“ - базирани на иранските модели „Шахед”, които струват малка част от цената им.

Малки и евтини дронове

Малките и евтини дронове се доказаха като едно от най-ефективните оръжия в тази война, където конвенционалните бойни самолети са сравнително редки заради гъстата концентрация на противовъздушни системи близо до фронтовите линии. Тели летателни апарати - първоначално създадени за цивилни състезания, се управляват от пилоти на земята и често се разбиват в целите си, тъй като носят експлозиви. Общата стойност на компонентите на дрона, включително бойна глава, закрепена с кабелни връзки, може да бъде едва около 500 долара или дори по-малко.

Тези дронове излитат от импровизирани платформи на няколко километра от фронтовата линия. В зависимост от размера, батерията и полезния товар, обхватът им варира от 5 до 20 километра или повече. Войник управлява дрона с дистанционно и очила или шлем, които му позволяват да вижда картината от камерата. Междувременно друг войник следи на таблет с карти местоположението му и дава указания. След като прелети над фронтовата линия, пилотът открива целта- например танк. Той избира една от най-уязвимите му части - отворен люк, двигателя или боеприпасите, съхранявани в купола.

Обикновено целта вече е била засечена от разузнавателен дрон, а евтиният дрон се насочва директно към местоположението ѝ и се врязва с висока скорост в нея. Тези летателни апарати са много по-точни от повечето артилерийски системи. Това им позволява да преследват и поразяват движещи се превозни средства, които иначе биха успели да избегнат артилерийските снаряди. Въпреки това традиционните снаряди все още могат да създадат много по-мощен взривен удар в сравнение с по-малките бойни глави на дроновете.

Засечени дронове над европейски държави

Белгия

Летищата в Брюксел и Лиеж бяха затворени вечерта на 4 ноември 2025 година, след като бяха забелязани дронове, което доведе до пренасочване на много пристигащи самолети и попречи на други да излетят. Летището в Брюксел отвори ден по-късно, въпреки че някои полети бяха отменени, а други — забавени.

Чехия

Чешката армия заяви на 10 септември 2025 година , че засича нарастващ брой неидентифицирани дронове, летящи над военните ѝ съоръжения, според изследователската група „Институт за изследване на войната“.

Дания

Дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища през септември миналата година, включително в Копенхаген - най-натовареното летище в Скандинавския регион, в това, което премиерът Мете Фредериксен нарече хибридна атака срещу страната ѝ.

Естония

Три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на членката на НАТО Естония за 12 минути на 19 септември миналата година, преди изтребители на НАТО, вдигнати под тревога от Италия, да ги ескортират извън него.

Германия

Летищата в Берлин и Бремен бяха временно затворени за цял уикенд след две отделни забелязвания на дронове, съобщиха местни медии. През октомври 2025-а дронове бяха засечени над летища и военни обекти в цяла Германия. Вестник „Билд”, позовавайки се на поверителен полицейски доклад, съобщи, че инцидентите на летище Мюнхен на 3 октомври вероятно са само върхът на айсберга.

Литва

Членката на НАТО Литва затвори летище Вилнюс и граничните пунктове с Беларус на 28 октомври миналата година, след като няколко обекта - вероятно хелиеви балони, навлязоха във въздушното ѝ пространство, съобщи Националният център за управление на кризи. Това беше четвъртият подобен инцидент в рамките на една седмица. На 23 октомври страната заяви, че два руски военни самолета са навлезли в литовското въздушно пространство за около 18 секунди, което доведе до официален протест и реакция от страна на силите на НАТО. Русия отрече инцидента.

Норвегия

Летище Осло в Норвегия временно преустанови едно или няколко кацания рано сутринта на 6 октомври 2025 година след сигнал за забелязан дрон в близост до летището, съобщи операторът му „Авинор”.

Полша

Полски изтребители МиГ-29 прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море на 30 октомври миналата година, заяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Полската армия съобщи също, че нейни самолети са прехванали руски самолет, изпълняващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море на 28 октомври. Около 20 руски дрона са навлезли във въздушното пространство на страната в нощта срещу 9-10 септември. В отговор НАТО разположи изтребители F-35 и F-16, хеликоптери и система за противовъздушна отбрана „Пейтриът”.

Румъния

Румъния вдигна изтребители по тревога на 13 септември 2025-а, когато дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата, съобщи Министерството на отбраната.

Испания

Операциите на летище Палма де Майорка бяха временно преустановени на 20 октомври миналата година след наблюдения на дронове.

Как се промени воденетео на война

Засиленото използване на дронове във войната е принудило тежка техника, като танкове, да се изтегли на няколко километра по-назад от фронтовата линия, според украински войници. Пехотинците, от своя страна, посочват леките и малки дронове с експлозиви като най-голямата заплаха и казват, че вече има толкова много от тях във въздуха, че е трудно да се придвижват към и от окопите или да се укрепват укритията.

В продължителен и мащабен конфликт разходите са ключови: колкото по-малко ресурси се използват за унищожаване на дадена цел, толкова по-добре.

Малките дронове, както и техните „събратя“, които пускат бомби, имат някои значителни предимства пред повечето други видове въоръжение - може да струват по-малко от един артилерийски снаряд и са по-точни.

Технологията на дроновете обаче е най-ефективна, когато се използва съвместно с други видове въоръжение. Дори пилоти на малки дронове, които са нанесли десетки попадения по вражески цели, казват, че биха били почти безсилни без пехота и артилерия, които да удържат фронтовата линия.

Електронната война срещу дроновете

Системите за електронна война са се доказали като най-ефективния начин за спиране на дронове и се използват за заглушаване на радиочестоти в определени зони. Когато сигналът на даден дрон бъде заглушен, операторът губи възможност да управлява апарата или вече не може да вижда видеосигнала, в зависимост от това коя честота е била нарушена. Според украински пилоти, системите за електронна война стават все по-гъсто разположени на фронтовите линии. Повечето такива системи имат ограничен честотен обхват, затова операторите на дронове са реагирали, като преминават към по-рядко използвани честоти. Това води до технологична игра на „котка и мишка“ на фронта, тъй като операторите на подобни електронни системи се стремят да нарушават работата на дронове, които летят на постоянно променящи се честоти.

Враждуващите страни се сблъскват и с електронни разузнавателни системи, които могат да проследят сигналите на дроновете обратно до вражеските оператори и потенциално да определят тяхното местоположение. Пилотите от своя страна увеличават използването на сигнални ретранслатори, които действат като посредническа станция за връзката между апарата и оператора. Ретранслаторите могат да бъдат разположени на земята или прикрепени към друг дрон и издигнати във въздуха, което увеличава обхвата на сигнала и прикрива позицията на операторите.

Докато големи системи за електронна война, монтирани на камиони, се използват за защита на скъпо оборудване, пехотните части започват да използват по-малки системи за защита на окопите си макар ефективността им понякога да не е голяма.

Подводни дронове

Две европейски правителства са се договорили да закупят подводни дронове за военни цели, съобщи пред „Ройтерс” през ноември 2025-а техният германски производител, тъй като страните в региона увеличават разходите за отбрана, за да отговорят на това, което определят като нарастваща руска заплаха. Автономните подводни дронове могат да се използват за различни военни цели - от наблюдение на подводни кабели, проследяване на активността на подводници до търсене на мини, посочват експертите. Но те могат да бъдат скъпи, като потенциално струват милиони долари всеки, докато работата под вода за дълги периоди от време е истинско техническо предизвикателство.

„Грейшарк” е средно голям автономен подводен дрон с голям обсег, който може да се използва в групи. Компанията „Юроатлас” съобщава, че настоящият ѝ модел има максимална продължителност на работа от 5,5 дни и че разработва модел, който може да остане под вода 16 седмици.

Военноморски дронове са използвани във войната между Украйна и Русия, особено тези, които се движат по повърхността на водата.

Дронове от следващо поколение с AI

В отговор на нарастващите предизвикателства, породени от системите за електронна война, както Украйна, така и Русия се надпреварват да разработват дронове, управлявани от изкуствен интелект (AI). Тези дронове идентифицират и „заключват“ целите си без необходимост от комуникация с оператора, което ги прави устойчиви на заглушаване на сигнала.

AI-базираното разпознаване на цели вече се използва и от двете страни при малък брой дронове. Представители на украинската индустрия за дронове казват, че технологията все още трябва да бъде доразвита, преди да може да се използва масово.

Въпреки това много производители, политици и оператори смятат, че системите с AI могат да бъдат в основата на бъдещата война с дронове. Някои прогнозират, че защитите срещу електронна война могат да станат толкова широко разпространени, че да направят повечето конвенционални малки безпилотни летателни апарати безполезни.

