В Австрия осъдиха днес 21-годишен мъж на 15 години лишаване от свобода за планиране на осуетен джихадистки атентат по време на концерт на Тейлър Суифт. Подсъдимият – австриецът Беран А. – предварително се е признал за виновен.

След часове разисквания съдиите го признаха за виновен по всички обвинения, включително за терористични престъпления. По собствените му показания той бил убеден, че „трябва да води джихад“.

