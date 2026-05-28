За първи път в историята на футбола домакини на Световното първенство ще бъдат три държави едновременно - Съединените щати, Мексико и Канада. По този повод в Мексико Сити беше открита обновената линия на метрото, която ще осигури бърз достъп до стадион "Ацтека", където ще се играят час от мачовете. С пускането на 17 нови електрически влака, общият брой на мотрисите по линията става 35, което почти удвоява броя на пътниците дневно - до 250 000.

С наближаването на Световното първенство по футбол страстите около Мондиал 2026 са в разгара си. В Мексико - една от трите държави домакини на шампионата - подготовката тече с пълна сила. В столицата беше открита обновена линия на метрото, която трябва да осигури по-бърз и удобен достъп на феновете до мачовете.

Хуан Санчес, който е жител на града, казва: "Това дава още по-голям престиж на Мексико Сити. Не мога да говоря за цялата страна, но със сигурност за нашия град има огромна разлика в сравнение с преди".

Модернизацията включва 17 нови електрически влака, с което общият брой на мотрисите по линията става 35. Според кмета на Мексико Сити - Клара Бругада, така капацитетът на системата почти се удвоява - от около 130 хиляди до 250 хиляди пътници дневно. "Представяме цялостна модернизация на леката градска железница. Винаги сме казвали, че гръбнакът на мобилността е метрото. Сега можем уверено да кажем, че гръбнакът на транспорта в южната част на града безспорно е леката градска железница. Това е една от най-важните задачи, които си поставихме през първата година и половина от управлението", посочва тя.



Новите влакове ще обслужват южната част на града, включително района около емблематичния стадион "Ацтека", преименуван в чест на Световното първенство на "Естадио Банорте". Именно там ще се играят част от мачовете това лято.

Сесисиля Агилар, която също е жител на града, казва: "Тези влакове са необходими на града не само заради Световното първенство. Има много инфраструктурни проекти, които все още не са завършени, а Мондиалът дава допълнителен стимул те да бъдат приключени и да се обърне внимание на бъдещите нужди".

Докато подготовката за Мондиал 2026 продължава, обратното броене вече е започнало. Световното първенство по футбол ще стартира на 11 юни в Мексико Сити, а големият финал ще се играе на 19 юли в Ню Джърси.

