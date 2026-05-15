Бившият шеф на “Формула 1” Бърни Екълстоун направи любопитна прогноза за битката за световната титла през този сезон. Според 95-годишния британец шампионът в края на годината ще бъде или Андреа Кими Антонели, или Макс Верстапен.

Екълстоун обаче изненадващо изключи от сметките другия пилот на Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Джордж Ръсел. Думите му идват на фона на силния старт на сезона за 19-годишния Антонели, който има три победи в първите четири старта и води в класирането с 20 точки пред съотборника си Ръсел.

Никола Цолов спечели второ поредно състезание във Формула 2

„Световен шампион ще е Антонели или Верстапен“, заяви Екълстоун пред швейцарското издание Blick. По думите му в Red Bull Racing вече са преодолели проблемите в представянето си, а когато Верстапен е във форма, той остава изключително опасен съперник.

Въпреки това четирикратният световен шампион засега изостава сериозно в подреждането. След трудния старт на сезона нидерландецът е едва седми и на 74 точки от лидера Антонели. Отборът на Ред Бул вече въведе сериозни подобрения по болида в Маями, но според анализатори ще е необходимо още по-силно представяне, за да може Верстапен отново да се намеси в битката за титлата.

Историята във Формула 1 обаче показва, че Верстапен не бива да бъде отписван. Миналия сезон той навакса изоставане от над 100 точки след състезанието в Зандвоорт и до последния старт остана в борбата за шампионската корона.

Редактор: Ралица Атанасова