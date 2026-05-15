Димитър Манолов: Проблемите с цените са натрупвани с години
Според председателя на Съюз на градинарите в България вече внасяме около 80% от плодовете и зеленчуците си
Предложените от правителството мерки срещу високите цени няма да доведат до съществени промени без по-дълбоки реформи в сектора. Това заяви в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS председателят на Съюз на градинарите в България Мариана Милтенова. По думите ѝ проблемът с цените започва от началото на производството, а не от търговската мрежа.
„Държавата се опитва сега да регулира цените, вместо да регулира икономическите условия за производство и търговия на плодове и зеленчуци“, коментира тя.
Одобрява ли земеделският сектор мерките на кабинета за овладяване на цените
Милтенова предупреди, че България вече внася около 80% от плодовете и зеленчуците си. Според нея основен проблем е липсата на работна ръка. „Ние нямаме с кого да работим. Това е същественият проблем и тук е трагедията“, заяви тя. По думите ѝ производители масово изкореняват черешови градини, защото няма кой да прибира реколтата или разходите за труд са твърде високи.
По отношение на цените на плодовете и зеленчуците Милтенова прогнозира, че черешите няма да бъдат необичайно скъпи, въпреки измръзванията в някои райони. Тя обаче предупреди за възможен недостиг на български домати заради силно намаленото производство на разсад. Според нея сериозен проблем остава и нелоялният внос на плодове и зеленчуци на занижени цени.
От бранша настояват и за намаляване на ДДС върху храните. Милтенова посочи, че в България ставката е 20%, докато в редица европейски държави е значително по-ниска.
Редактор: Ралица Атанасова
