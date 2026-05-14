Снимка: МС
По думите на новия областен управител на Сливен информацията е спусната от негови политически опоненти
В публикация в социалните мрежи новият областен управител на Сливен Михаил Кашеров заяви, че в момента се разпространява абсолютно невярна информация за него - по думите му, спусната от негови политически опоненти.
В позицията Кашеров посочва, че твърдението, че е с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично невярно.
„Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040 г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ”, се казва в поста на новия областен управител на Сливен.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни