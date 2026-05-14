В публикация в социалните мрежи новият областен управител на Сливен Михаил Кашеров заяви, че в момента се разпространява абсолютно невярна информация за него - по думите му, спусната от негови политически опоненти.

В позицията Кашеров посочва, че твърдението, че е с „отнета шофьорска книжка” е абсолютно и категорично невярно.

„Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040 г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ”, се казва в поста на новия областен управител на Сливен.

