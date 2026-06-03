-
България - на второ място по дължина на работната седмица в ЕС
-
Кой носи вина за случая с "Баба Алино"
-
„Баба Алино 2”?: Общинските съветници от ГЕРБ във Варна показаха още един парцел с изсечени дървета
-
Казусът "Баба Алино" - несвършена работа от институциите и дефицит на адекватна географска информация
-
Зам.-кмет на Варна за „Баба Алино“: Подробният устройствен план не може да узакони нелегален строеж
-
МЗ с още проверки на психиатрията в Севлиево след сигнала за нередности в обществена поръчка
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни