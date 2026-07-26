Съотборникът на Никола Цолов - Ноел Леон, спечели състезанието за Голямата награда на Унгария на пистата „Хунгароринг“. Втори се нареди Куш Майни, а трети остана Рафа Камара. Цолов направи поредно силно състезание и въпреки че стартира едва 12-и, българинът успя да финишира седми в крайното подреждане.

Той успя да финишира в зоната на точките, добавяйки ценен актив към актива си в шампионата. Авансът на българина на върха в генералното класиране пред преследвача му Габриеле Мини е 20 точки.

Българинът първоначално си осигури седма позиция на стартовата решетка след квалификацията, но беше преместен с пет места назад заради наказание.

Санкцията беше наложена след сблъсъка му със Себастиан Монтоя по време на спринтовата надпревара.

Двамата пилоти се сблъскаха в заключителните обиколки, когато българинът предприе атака от вътрешната страна. Контактът доведе до отпадането и на двамата, след като автомобилите им получиха повреди.

След анализ на случилото се стюардите определиха, че отговорността за инцидента е на Цолов, и наложиха наказание, което ще важи за неделната надпревара.

Благодарение на силната серия от резултати българският състезател на „Кампос Рейсинг“ е в битката за титлата и продължава да пише история за българския автомобилен спорт. С триумфа си в основното състезание на „Силвърстоун“ в началото на юли Никола Цолов записа шеста победа от началото на сезона във Формула 2. След това финишира трети в състезанието на „Спа”, а впоследствие спечели седмо място в квалификацията за Гран при на Унгария от Формула 2.

Състезанието беше излъчено пряко по DIEMA SPORT и онлайн в PLAY DIEMA XTRA.

Редактор: Цветина Петкова