Рекордно ниското ниво на Дунав разкри край плевенското село Гиген останки от Константиновия мост - внушително римско съоръжение на повече от 1700 години. Части от древния мост, които обикновено са скрити под водите на реката, са започнали да се виждат през последните седмици.

Съоръжението е едно от забележителните инженерни постижения на Римската империя по тези земи. Според археолога от Регионалния исторически музей в Плевен Павел Попов мостът е разполагал с повече от 30 основи, разположени на около 30 метра една от друга.

„Това е много голямо съоръжение с над 30 основи, които са на разстояние 30 метра една от друга, свързани посредством дървени арки и дървена конструкция“, обясни Попов.

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Смята се, че Константиновият мост е бил дълъг повече от два километра, а височината му над реката е достигала близо 10 метра. Широчината му е била около пет метра, като според някои изследователи може да е достигала и шест.

„Целта е била да могат да се разминат две каруци. Бил е съобразен с нормалната римска пътна инфраструктура“, посочи археологът.

Заради отдръпването на Дунав част от останките сега могат да бъдат забелязани от въздуха. Ниското ниво на реката предоставя и рядка възможност на специалистите да изследват по-подробно конструкцията.

Особено впечатляващ е начинът, по който римските строители са успели да положат основите във водата. Част от колоните достигат на дълбочина между осем и девет метра.

„Римските инженери са били изключително знаещи хора. Имали са знанията да направят фундаменти във вода. Най-вероятно и тук са използвали някакви екзотични техники за строежа му“, разказа Попов. По думите му изграждането на основи на подобна дълбочина е било изключително инженерно постижение за епохата.

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През вековете около строежа на моста са се появили и местни легенди. Жители на района разказват, че в строителните смеси била използвана животинска кръв и именно на нея отдават издръжливостта на съоръжението. Те посочват и запазените древни тухли, част от които и днес могат да бъдат открити в района.

Археолозите планират проучването на Константиновия мост да продължи и под вода. Целта е да бъдат събрани повече данни за конструкцията и строителните техники, позволили на части от грандиозното римско съоръжение да оцелеят повече от 17 века.