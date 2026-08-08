Река Дунав продължава да ни подарява ценни находки, скрити хилядолетия под водата. Ниското ниво разкри дъното, по което бяха намерени невероятно запазени останки от мамут. И докато новината обикаляше света, отново край Русе откриха останки от кон, в близост до тракийско светилище.

Вдъхновени от находката на останки от мамут десетки русенци засипали служителите на музея с техни открития, едно от тях обаче се оказало много важно, останки от челюст на кон на около 3 хиляди години. Как обаче едни счупен автобус доведе първите посетители, които да видят находката в музея?

В края на юли жител на русенското село Ряхово видял бивни да се подават изпод дъното на речното корито. Кратка експедиция на музейните експрети доведе до ценно откритие - освен бивни, са намерени част от бедрена кост, част от лопатка и много добре запазена долна челюст, по която експертите считат, че се касае за вълнест мамут.

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„Мъжките екземпляри са достигали до три метра и половина височина, до пет-шест тона и бивни, които са дълги до два метра, тоест знаем какъв е видът и какви са неговите размери”, каза Красимир Киров, уредник в отдел „Природа” към Исторически музей-Русе.

Само няколко дни след това откиртие, сред камъните до понтона на Морска администрация в Русе, служител намерил останки. Решил първо да сподели находката с колегите си и да я проверят с помощта на новите технологии.



„След това са пуснали изображението, за да им подскаже изкуственият интелект какво е това, има колебания между преживно животно - бизон, зубър, нашият колега смята, че е кон, но ще се разбере в бъдеще”, коментира проф. Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей-Русе.

Започна изваждането на останките от праисторическо животно, открити в река Дунав (ВИДЕО+СНИМКИ)



Експертите класифицират намерената кост като субфосил. Работната хипотеза на археолозите е, че конската челюст първоначално е била част от тракийски култов комплекс във високата част на дунавския бряг. Вследствие на естествените свлачищни процеси и промените в структурата на ската през вековете, тя се е свлякла до коритото на реката.



„Това може би е находка, свързана с кон от тракийско време. Някъде началото на желязната епоха, 3 хиляди години съвсем условно от днешно време назад. Намерена е отново на брега на Дунав, но точно над мястото на намиране виждаме тракийско светилище в стотици ями, които нашите археолози са изследвали и ние буквално правим връзка между тази находка и накогашните жертвоприношения”, добави проф. Ненов.



И докато специалистите почиствали находката, преди да я приберат в специална среда за обработка, неочакван инцидент се превърна в приключение за украински туристи.



Малко след Дунав мост, на влизане в България автобусът, с който украинските туристи пътували за Гърция, се счупил. Повечето от пътниците били деца и докато се организира ремонт на автобуса, трябвало да чакат навън в жегата. По сигнал на гражданин, полицейски екип се отзовал веднага. И за да не стоят децата в горещината, от общината в Русе решили да ги поканят на прохладно и приятно място и изпратили транспорт, който да отведе групата в екомузея.



„Счупи се автобусът, дойде полиция, всички бяха много загрижени и внимателни, придружиха ни да дойдем дотук. Хубаво е, че сме тук, че сме заедно и докато чакаме да оправят автобуса, да разгледаме музея“, разказва една от украинските туристки.



„Отзивите им бяха, че не са виждали по-хубав музей. Бяха искрено изненадани и снимаха непрекъснато“, каза директорът на музея.

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