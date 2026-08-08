Снимка: БТА
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Ниското ниво разкри дъното, по което бяха намерени невероятно запазени останки от мамут
Река Дунав продължава да ни подарява ценни находки, скрити хилядолетия под водата. Ниското ниво разкри дъното, по което бяха намерени невероятно запазени останки от мамут. И докато новината обикаляше света, отново край Русе откриха останки от кон, в близост до тракийско светилище.
Вдъхновени от находката на останки от мамут десетки русенци засипали служителите на музея с техни открития, едно от тях обаче се оказало много важно, останки от челюст на кон на около 3 хиляди години. Как обаче едни счупен автобус доведе първите посетители, които да видят находката в музея?
В края на юли жител на русенското село Ряхово видял бивни да се подават изпод дъното на речното корито. Кратка експедиция на музейните експрети доведе до ценно откритие - освен бивни, са намерени част от бедрена кост, част от лопатка и много добре запазена долна челюст, по която експертите считат, че се касае за вълнест мамут.
„Мъжките екземпляри са достигали до три метра и половина височина, до пет-шест тона и бивни, които са дълги до два метра, тоест знаем какъв е видът и какви са неговите размери”, каза Красимир Киров, уредник в отдел „Природа” към Исторически музей-Русе.
Само няколко дни след това откиртие, сред камъните до понтона на Морска администрация в Русе, служител намерил останки. Решил първо да сподели находката с колегите си и да я проверят с помощта на новите технологии.
„След това са пуснали изображението, за да им подскаже изкуственият интелект какво е това, има колебания между преживно животно - бизон, зубър, нашият колега смята, че е кон, но ще се разбере в бъдеще”, коментира проф. Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей-Русе.
Започна изваждането на останките от праисторическо животно, открити в река Дунав (ВИДЕО+СНИМКИ)
Експертите класифицират намерената кост като субфосил. Работната хипотеза на археолозите е, че конската челюст първоначално е била част от тракийски култов комплекс във високата част на дунавския бряг. Вследствие на естествените свлачищни процеси и промените в структурата на ската през вековете, тя се е свлякла до коритото на реката.
„Това може би е находка, свързана с кон от тракийско време. Някъде началото на желязната епоха, 3 хиляди години съвсем условно от днешно време назад. Намерена е отново на брега на Дунав, но точно над мястото на намиране виждаме тракийско светилище в стотици ями, които нашите археолози са изследвали и ние буквално правим връзка между тази находка и накогашните жертвоприношения”, добави проф. Ненов.
И докато специалистите почиствали находката, преди да я приберат в специална среда за обработка, неочакван инцидент се превърна в приключение за украински туристи.
Малко след Дунав мост, на влизане в България автобусът, с който украинските туристи пътували за Гърция, се счупил. Повечето от пътниците били деца и докато се организира ремонт на автобуса, трябвало да чакат навън в жегата. По сигнал на гражданин, полицейски екип се отзовал веднага. И за да не стоят децата в горещината, от общината в Русе решили да ги поканят на прохладно и приятно място и изпратили транспорт, който да отведе групата в екомузея.
„Счупи се автобусът, дойде полиция, всички бяха много загрижени и внимателни, придружиха ни да дойдем дотук. Хубаво е, че сме тук, че сме заедно и докато чакаме да оправят автобуса, да разгледаме музея“, разказва една от украинските туристки.
„Отзивите им бяха, че не са виждали по-хубав музей. Бяха искрено изненадани и снимаха непрекъснато“, каза директорът на музея.
Повече гледайте във видеото.
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