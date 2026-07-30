Учени от Историческия музей в Русе започнаха работа по изваждането на останките, за които са предполага, че са от вълнест мамут, открити на брега на река Дунав край русенското село Ряхово. До момента са разкрити долна челюст, части от бедрена кост, бивни и десетки фрагменти.

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Вълнестият мамут е най-близък до съвременния африкански слон. Мъжките екземпляри могат да достигнат до близо три и половина метра височина. Според експерти, видът се е срещал последно в този район до преди около 10 000 години.

Праисторическите находки, забелязани в пясъчните наноси заради ниското ниво на реката, ще бъдат консервирани и изследвани. Според учените е възможно преди хилядолетия животното да е живяло на тази територия, която тогава е била блато. Не се изключва и хипотезата фрагментите да са донесени от водата. След изследване и почистване находките ще бъдат изложени в Екомузея в Русе.

На необичайната находка край село Ряхово се натъква Петър. "Видях нещо голямо. Отидох да проверя и разбрах, че е бивна", разказа той.

Той първо подава сигнал на телефон 112, но по думите му първоначално е посрещнат с недоверие. След това Петър отивъ в кметството. "Отидох при кметицата и точно тогава ми се обадиха от "Гранична полиция", че са задействани след сигнала на 112", допълва той.

Критично ниското ниво на река Дунав не само разкрива останките, но и позволява на експерти от Регионалния исторически музей в Русе да извършат разкопки и да извадят множество фрагменти от мамута. Според специалистите става дума за младо животно, за което свидетелства добре запазената долна челюст. „Космат или вълнест мамут. На латински се нарича „мамутус примигениус”. Има нещо специфично – предните дъвкателни зъби имат много специално изтриване. Това показва, че е относително малко, след тийнейджърство животно”, обясни Красимир Киров от отдел "Природа" в Исторически музей Русе.

Според учените животното е живяло на тази територия, която през последния ледников период е била блато. „Това, което е събрано днес, всъщност обогатява и знанието за тези праисторически бозайници, защото нямаме такава долна челюст”, казва директорът на Регионален музей – Русе проф. Николай Ненов.