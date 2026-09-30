Фабриките в Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, са легитимни и потенциални военни цели за Русия. Това заяви в сряда говорителят на руското външно министерство Мария Захарова. По време на брифинг тя подчерта, че европейските страни участват пряко в конфликта чрез военната си подкрепа за Киев и добави, че техните действия забавят уреждането на войната. Захарова заяви това в отговор на журналистически въпрос относно изразената от Полша готовност да приеме на своята територия фабрика за ракети прехващачи „Пейтриът“ за Украйна.

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НАТО и редица европейски страни твърдтя, че ще продължат да правят всичко по силите си, за да подкрепят Украйна и да ѝ помогнат да изтласка руските сили, както и да сваля дронове и ракети.

„Фабриките за оръжия в европейските страни, които произвеждат оръжия за Украйна, са потенциални военни цели за Русия и не бива да бъде приемано за даденост, че военните фабрики извън територията на Украйна, които произвеждат оръжия за режима в Киев, ще бъдат в безопасност. Всеки, който смята така, греши“, каза Захарова.

„Европейските страни участват пряко в украинския конфликт. Те не просто предоставят помощ. С откриването на фабрики за оръжия и съвместни предприятия те участват пряко. Това само забавя уреждането на конфликта, вместо да го доближава, както някои сили в Европа обичат да си представят“, добави говорителят на руското външно министерство.

Редактор: Станимира Шикова