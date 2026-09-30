Над 1000 полицаи се включиха в мащабна международна операция срещу предполагаема мрежа за пране на пари, свързвана с членове на мотоциклетната групировка „Хелс Ейнджълс“. Акциите са започнали рано тази сутрин едновременно в Германия, Белгия, България и Нидерландия.

Разследващите проверяват общо 71 души, а обиски се извършват на повече от 100 адреса. Очаква се да бъдат изпълнени и няколко заповеди за арест. Германските власти се опитват да обезпечат и конфискуват имущество на обща стойност около 48,6 млн. евро.

От полицията в Дуисбург посочват, че разследването е насочено срещу международна схема за изпиране на пари и предполагаема престъпна организация.

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Сред разследваните са хора, за които се предполага, че са управлявали мрежата за пране на пари в Германия и други европейски държави. Проверяват се и високопоставени членове на мотоциклетната групировка.

Подозренията са за широк кръг престъпления - участие в престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Разследването обхваща още предполагаеми нарушения на законодателството за оръжията, причиняване на телесни повреди и укриване на данъци.

Основната част от полицейските действия са концентрирани в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Шест адреса се претърсват в други части на Германия, а още седем имота са обект на акции в Белгия, България и Нидерландия.

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В Дуисбург специални полицейски части са влезли и в имот, свързван с влиятелен член на групировката. Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург със съдействието на специализираната служба за борба с финансовите престъпления в провинцията.

Според германския вестник „Билд“ разследването се води повече от четири години. Началото му е поставено след престрелка в Дуисбург през май 2022 г., когато над 100 души участват в сблъсък между мотористи и представители на турско-ливанска фамилна група.

Редактор: Цветина Петкова