Ураганът “Поло” достигна във вторник сушата на Мексико със сила от категория 3, съобщава Националният център по ураганите на САЩ. Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие, на тихоокеанското крайбрежие.

Ураган от пета степен приближава бреговете на Мексико

С придружаващи ветрове със скорост около 175 км/ч "Поло" достигна щата Долна Калифорния - един от най-изложените на урагани райони в страната. Стихиите заплашват да стават все по-интензивни заради феномена “Ел Ниньо” тази година.

Редактор: Станимира Шикова