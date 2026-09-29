Снимка: gettyimages, архив/ Видео:"Ройтерс"
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Силата на стихията е от трета категория
Ураганът “Поло” достигна във вторник сушата на Мексико със сила от категория 3, съобщава Националният център по ураганите на САЩ. Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие, на тихоокеанското крайбрежие.
Ураган от пета степен приближава бреговете на Мексико
С придружаващи ветрове със скорост около 175 км/ч "Поло" достигна щата Долна Калифорния - един от най-изложените на урагани райони в страната. Стихиите заплашват да стават все по-интензивни заради феномена “Ел Ниньо” тази година.Редактор: Станимира Шикова
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