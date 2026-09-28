Съветът на ЕС прие днес решение за удължаване на срока на мисията в Украйна с две години. Това съобщи европейският върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя говори след заседанието на европейските министри на отбраната в Брюксел, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Участниците в срещата са обсъдили възможностите за допълнителна подкрепа за украинската страна. Тема на разговорите било и разширяването на военното производство.

Кая Калас призова ЕС за готовност за нови руски хибридни действия

„Европа трябва по-бързо да се превъоръжи, за да постигне поставените цели до 2030 г. Необходима е решителна промяна в размера на отбранителните инвестиции и в способностите за производство”, отбеляза Калас.

Тя посочи, че противоракетната отбрана остава главната задача в помощта за Киев. Страните от ЕС обмислят дали да предоставят на Украйна свои ракети „Пейтриът” от запасите, с които разполагат. Планът е след това държавите да поръчат нови доставки със средствата от заема за украинската страна.

Калас подчерта, че е необходимо ЕС да предприеме допълнителни действия срещу руските саботажи. Според нея Москва няма желание за мир и това се вижда от атаките по граждански цели. „Русия трябва да разговаря с Украйна. Останалите страни могат да посредничат, но накрая Москва и Киев трябва сами да постигнат споразумение”, обобщи европейският върховен представител по външната политика и сигурността.

Редактор: Мария Барабашка