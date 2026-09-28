Двамата българи, задържани за палеж по компания, свързана с отбранителния сектор в Германия, са част от екип на руското разузнаване ГРУ, който е действал от Словакия. Това в своя статия пише германското издание „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, като журналистите се позовават на информация, получена от службите за сигурност.

Припомняме, че в нощта срещу 3 септември в източната част на Мюнхен, на място, където се намират много фирми и предприятия, свързани с отбранителния сектор в Германия, преминава автомобил, от който са хвърлени запалителни устройства.

Задържаха двама българи в Германия след палеж с коктейли "Молотов"

Едно от тези устройства се възпламенява на строителна площадка в непосредствена близост до фирма, която произвежда и изпраща дронове за украинските въоръжени сили. Малко по-късно полицията успява да хване на бензиностанция мъж и жена - и двамата български граждани. Жената е на 28 години, а мъжът на 38 години.

Полицията се е отзовала много бързо на място при палежа. Според медийни публикации двамата са имали адресни регистрации в района на Мюнхен. До този момент не са били познати на полицията. Те вече бяха изправени пред съдия, тече разследване, а те остават в ареста.

Малко след инцидента от „Билд“ се позовават на разследване на техни журналисти и казват, че всъщност тази атака има и своята предистория. През юни Федералната служба за защита на конституцията е получила информация за планирано нападение срещу германски оръжейни компании, което е трябвало да бъде извършено по поръчение на руски разузнавателни служби.

На 2 август, месец преди случая с палежа от Мюнхен, в Тюрингия е бил извършен арест, който се счита, че е свързан с палежа, за който са заподозрени двамата български граждани. Арестът е на 33-годишен украинец. Смята се, че той е пътувал до Бавария, заснемал е и е наблюдавал тези обекти, след което изпращал на чуждестранна разузнавателна служба записите. Смята се, че и при него става дума за агент за еднократна употреба. Той е бил арестуван и месец по-късно двамата българи, заподозрени, че са извършили палежа, са хвърлили запалителните устройства. Именно заради това, че баварските власти са били предупредени, толкова бързо са се отзовали на място и нашите сънародници са били задържани.

Според медийна информация палежът с коктейли „Молотов” в Германия може да е бил по поръчение на руска разузнавателна служба

Новото, което излезе във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“, е, че двамата българи са били част от мрежа, свързана с руското разузнаване ГРУ, която е извършвала своите действия от Словакия. Целта им е била саботажни действия и в Словакия, и в Мюнхен. В Словакия обаче е бил предотвратен палеж. Целта е бил завод на украинска компания, близо до Прешов. От 2024 г. там се произвеждат разузнавателни дронове за Украйна. Има няколко ареста по този случай.

Агентите за еднократна употреба не са обучени да бъдат професионални агенти. При българите за палежа в Мюнхен става дума за много непрофесионални действия. Тези хора, които се издирват, искат бърза печалба и обикновено им се заплаща в криптовалута. През последната година се смята, че от ГРУ са изградили много сериозна мрежа за набиране на такъв тип агенти за еднократна употреба на територията на различни европейски страни.

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