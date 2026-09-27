Съединените щати няма да намаляват скоростта на разработка на изкуствения интелект, след разговорите между президентите Тръмп и Си. Това заяви американският държавен глава и обяви, че въпросът бил обсъждан по време на срещата във Вашингтон.

Доналд Тръмп не искал да бъде изпуснато водачеството, защото в момента САЩ имали по-развити модели от Китай. Двете страни обявиха, че са се споразумели да водят диалог за рисковете и ползите от изкуствения интелект. "Целта им е да спрат напредъка ни, тъй като ние изпреварваме значително Китай и възнамеряваме да запазим тази преднина. Не сме отделяли много време за обсъждане на този въпрос. Предпочитам да не се стига до интеграция, именно защото водим убедително. Когато си лидер, не отваряш системите си за другите. Преднината ни е поне година, може би година и половина – някои дори говорят за две години. Не целя да отваряме достъпа и наистина не сме разисквали това подробно. Обсъдихме обаче наименованието "суперинтелект", посочи Тръмп.

Китай обяви споразумение със САЩ за намаляване на митата с 30 млрд. долара и диалог за изкуствения интелект

Следващият кръг обсъждания е насрочен за ноември. Това звучи много общо и не отговаря на тревогата, която проучванията показват сред обществото.

Редактор: Ивайла Маринова