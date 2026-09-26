Как ще привлече още избиратели, извън подкрепилите го вече от „Продължаваме промяната”, „Да, България” и ДСБ, ще зависи от поведението и активността на Андрей Гюров. Това коментира в предаването „Офанзива” Левон Хампарцумян от Инициативния комитет, който издигна Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати за президент и вицепрезидент.

„Очевидно има твърди партийни привърженици. Президентските избори обаче не са толкова партийни колкото другите”, коментира банкерът.

Той подчерта, че не е от щаба, който движи кампанията, а само част от инициативния комитет.

Хампарцумян коментира и актуалните политически и икономически въпроси.

Според него вдигнатата забрана за износ на дизел и керосин, изобщо не е трябвало да бъде налагана.

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Той изрази също надежда поправката за данък свръхпечалба да не мине. „Кой решава какво е нормална печалба?”, попита Хампарцумян.

Той потвърди, че подобна мярка може да повиши лихвите по кредитите. „Ако съм на мястото на управляващите, бих се вслушвал в това, което казва БНБ и г-н Радев. Неговата експертиза е най-добрата в България. През него са минали почти всички големи финансови кризи последните 30 години”, каза Хампарцумян.

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И поясни, че колко би поскъпнал ипотечният кредит зависи от търговски политики на банките.

Тъй като последните 10 години в България са били най-ниските лихви от 50 години насам, той очаква плавното им повишение. „И това е данък, който банките имат възможност да прехвърлят на клиентите си”, обясни Хампарцумян.

Той подкрепя повишаването на данъчната оценка на имотите.

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Редактор: Ина Григорова