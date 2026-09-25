Официален старт на предизборната кампания за седмия президент на България. От днес до 23 октомври включително рекордните 27 кандидатпрезидентски двойки ще се борят да спечелят нашия глас. И този път изборите ще бъдат по нови правила. В секциите с повече от 300 избиратели гласуването ще е само на машина.

В първия ден на кампанията от Министерството на вътрешните работи отвориха денонощна телефонна линия за подаване на сигнали за изборни нарушения. Такива могат да се подават и на предназначения за това електронен адрес.

Към момента тече организация за разкриване на секции в 58 държави. Заявления могат да се подават до 29 септември в сайта на ЦИК само с данните от личната ни карта. До 15 часа днес са събрани малко над 24 хиляди заявления от целия свят. Заради това секции ще има в още три държави, освен първоначално обявените 55 - Исландия, Сингапур и Нова Зеландия.

От 25 години Теменужка Резник живее в Щатите. От 5 е част от изборите в Ню Йорк като член на секционна комисия. „България винаги си е част от мен - моята родина. Прибирам се всяко лято, винаги гледаме да помогнем и да приканим повече хора да гласуват”, споделя сънародничката ни.

На последните избори в Съединените щати, въпреки ограниченията, гласуват почти 10 000 българи. Затова Теменужка съветва гласоподавателите да се заявят предварително. „Когато се подава предварително заявление, желаещите са предварително в избирателните списъци. Когато не са подали такова, те се дописват под чертата и това отнема време”, подчерта членът на СИК в Ню Йорк.

Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК)

Заявленията за гласуване в чужбина се подават на сайта на Централната избирателна комисия. След попълване на личните данни посочвате държавата, в която искате да гласувате. След това ще видите местата, за които вече има подадени заявления. Платформата дава възможност да посочите и място, за което все още няма подадени заявления.

Какво се случва обаче, ако въпреки подаденото заявление не се съберат нужните 40 избиратели? „Ако сте оставили имейл адрес, ще имате автоматичен отговор къде е най-близката секция и къде можа да отидете да гласувате. Ако обаче този срок е изпуснат, там, където има разкрита секция, може да се отиде, да се попълни декларация, че няма да се упражни правото на вот на друго място и да се гласува”, обясни говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Колко и къде ще бъдат секциите трябва да стане ясно на 4 октомври. Места за гласуване ще бъдат разкрити и извън предварително обявените 55 държави, като например Исландия, Нова Зеландия и Сингапур, където вече са събрани нужните 40 заявления. Ако въпросът кой ще бъде седмият президент не получи отговор още на 25 октомври, подаденото заявление важи и за двата тура.

Всеки петък в оставащите дни до президентските избори екипът на NOVA ще отговаря на въпросите, свързани с вота, които вълнуват хората. Изборът на България: седмият президент! 25 октомври само по NOVA. Не пропускайте специалното ни студио! Над 15 часа ефир на живо, първи резултати и най-точните анализи. Екипът ни вече работи по изграждането на четири модерни студиа, които в изборната нощ ще ни пренесат в атмосферата на вота. 3D реалност от последно поколение и за първи път в ефира - специални включвания от сградата на президентството с водещ Невена Василева. Ще ви покажем места, които не са достъпни за всеки, ще открехнем завесите на „ДОНДУКОВ” 2 специално за вас.