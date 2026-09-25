Колкото и далеч да ни отведе животът, има неща, които винаги носим със себе си – езика, спомените, паметта на рода. Отвъд океана, в сърцето на Аризона, САЩ, една общност пази жива връзката с Родината и я предава на следващите поколения. С мечтата да създадат истински дом за българския дух, те градят място, в което традициите оживяват.

Една нова врата към България се отвори във Финикс. Училище „Българче“ посрещна първите си ученици с мисията да съхрани езика, културата и корените на българчетата далеч от Родината.

Аделина Петрова живее в Аризона от 35 години, а сега внуците й растат в смесено семейство тук. Тя е основният двигател за създаване на училището, а днес е негов ръководител и заместник-председател на Центъра на българското наследство в Аризона.

„Моите вдъхновители са моите внучета. В момента те са на 8 и на 11 години. Още по времето на Ковид пандемията започнаха да се вълнуват от идеята да правят домашен театър и драматизация на български приказки като една от първите беше за Косе Босе. Децата започнаха да се вживяват в ролята на Косе Босе, на Кума Лиса и на Кучето. Тогава аз видях каква е ролята на играта в изучаването на българския език като втори при малките деца“, разказва Аделина.

"Лъвовете" от Чикаго: Как българи в САЩ възпитават бъдещи волейболни шампиони

Постепенно дошла и идеята за създаване на Центъра за българско наследство в Аризона, чиято основна мисия е да разпространява българския език, литература, култура, традиции, фолклор и всичко българско зад граница в щата Аризона. Така се стига до идеята за българско училище.

„Училището е официално акредитирано от Министерството на образованието и науката на България, което е много важно нещо. Означава, че ние сме вписани в програмата „Роден език и култура зад граница“, каза още Аделина.

Д-р Цветелина Младенова е председател на Центъра за българското наследство и споделя вълнението си от първите стъпки към мечтаната цел.

„Създадохме организацията Център за българско наследство във Финикс през декември 2024 г. Едни сърцати българки, ентусиастки, които отчетохме необходимостта от една такава организация на голямото ни общество от българи тук във Финикс“, каза Цветелина. Тя допълни, че всички работят доброволно, а всички средства от събитията се събират във Фонд за българското общество.

Още от разговора чуйте във видеото.

⇒ Всички, които искат да подкрепят каузата на Центъра за българското наследство в Аризона, могат да го направят тук:

Bulgarian Heritage Center of Arizona

https://bhcaz.org

info@bhcaz.org

Банкова сметка: 4570 5377 7124

SWIFT BOFAUS6S

Адрес на банката: Bank of America N.A. 555 California Street, San Francisco, CA 94104

Българско училище „Българче“

https://bulgarcheaz.org

bulgarchearizona@gmail.com

Редактор: Цвета Лазаркова