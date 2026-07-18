Българският национален отбор по волейбол продължава участието си във Волейболната лига на нациите, където се изправя срещу най-силните тимове в света. След победата над Китай преди часове, на отбора ни им предстоят още два мача в Чикаго, където ги очаква гореща подкрепа от българската общност.

Сред най-активните фенове са представителите на Българската волейболна академия "Лъвове" (BVA Lions) - организация, която вече седем години не само подкрепя националния ни отбор, но и възпитава следващото поколение български волейболисти зад граница.

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Започват преди седем години като малка аматьорска група от любители в едно от предградията на Чикаго. Когато стават родители, решават да превърнат страстта си в кауза и да предадат любовта към спорта на своите деца. Днес академията е далеч повече от любителски клуб - през нея са преминали между 350 и 400 деца от различни националности, голяма част от които са родени в Съединените щати.

"Любовта ни към волейбола се зароди в България и се опитваме да я предадем тук - на младото поколение и на бъдещите волейболисти", разказва съоснователят на академията Стоян Славов.

Успехите не закъсняват. Възпитаници на "Лъвовете" достигат до националните първенства на САЩ, а с едва седем състезатели академията влиза сред 20-те най-добри отбора в страната. През последните години момчета и момичета от различни възрастови групи редовно се нареждат сред първите пет в щатските класации.

За Стоян най-голямата победа не са медалите, а това, че децата постепенно откриват любовта към спорта. Сред тях е и неговият син, който мечтае един ден да играе в колежанския шампионат, а след това - и за националния отбор на България.

Еуфорията около гостуването на българските национали във Волейболната лига на нациите се усеща и в тренировъчната зала на академията. За случая "Лъвовете" създават специални тениски с българския трибагреник, шевици и лъва от националния герб.

"Още от първия ден ентусиазмът е огромен. Искаме с тази тениска да покажем подкрепата си към нашите момчета", казва Стоян Славов.

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Сред младите фенове любимци са братята Николови.

"Много харесвам Мони Николов и Алекс. Гледал съм ги много пъти и сега нямам търпение да ги видя на живо", споделя едно от децата.

В академията волейболът се превръща и в начин за съхраняване на българския език. Част от младите треньори са израснали в САЩ, но продължават да говорят български и дори го използват по време на състезания.

"Българският е първият ми език. Не го използвам толкова често, но тук имам възможност да го говоря с децата", разказва един от треньорите.

Според Стоян спортът като цяло в САЩ е много добре организиран, на всички нива, но най-вече впечатления правят базата в училище.

"В моя роден град нямаше клуб. Запалих се по волейбола в училище и там приключи развитието ми, защото нямаше къде да продължа. Играхме в салон, който дори нямаше размерите на истинско волейболно игрище, но това не ни спираше“, спомня си той.

Очаква се най-голямата българска агитка за мача на националния ни отбор в Чикаго да бъде по трибуните в събота, когато тиймтът ни излизат срещу Съединените щати.

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