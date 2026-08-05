Снимка: iStock, Видео: Reuters
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Задържаният правел снимки и видеа, като разучавал мерките за сигурност
38-годишен мъж е бил арестуван, след като бил забелязан да снима охранителните зони на голф клуба на президента на САЩ Доналд Тръмп в Ранчо Палос Вердес, щата Калифорния. Инцидентът станал ден преди планираното посещение на държавния глава в комплекса, съобщава ABC News, позовавайки се на властите.
По данни на шерифската служба на окръг Лос Анджелис сигналът е подаден в неделя следобед от федерални агенти под прикритие. Те забелязали мъж, който се движел из територията на голф клуба, снимал и записвал с камера, като според първоначалната информация разучавал мерките за сигурност и подготовката за предстоящото посещение на президента.
Арестуваха мъж за насочване на лазер към хеликоптера на Тръмп
🚨 BREAKING: Armed man arrested at Trump's Rancho Palos Verdes golf club days before his visit.— Truth Social (@truthsocial) August 5, 2026
Caught photographing security operations with a loaded pistol in his vehicle + hollow-point ammo in his pocket. His home held more weapons, body armor & "concerning" notebooks.
Thank… pic.twitter.com/U8GHrIo7d7
Заподозреният е идентифициран като 38-годишния Джийнин Джон Таеле от град Дауни. При задържането полицаите открили в джоба му пълнител с 16 патрона с експанзивни куршуми, а при претърсване на автомобила му, паркиран наблизо, намерили зареден пистолет с патрон в цевта и втори пълен пълнител със същия тип боеприпаси.
Мъжът е задържан по обвинения за незаконно носене на скрито огнестрелно оръжие и притежание на забранени боеприпаси.
A California man carrying ammunition and with a gun in his car was arrested Sunday at President Donald Trump’s Los Angeles-area golf course after appearing to monitor security preparations two days ahead of Trump’s fundraiser there, authorities said Tuesday.…— NEWSMAX (@NEWSMAX) August 5, 2026
Мъжът, планирал опит за убийство на Доналд Тръмп, получи доживотна присъда
В понеделник следователи извършили претърсване в дома му заради потенциалния риск за сигурността. Там са открити още огнестрелни оръжия и боеприпаси, бронежилетка, две устройства за радиосигнали, както и няколко тетрадки със съдържание, което властите определят като обезпокоително.
Разследването се води от шерифската служба на окръг Лос Анджелис, Съвместната антитерористична група на ФБР и Secret Service.
BREAKING: President Trump arrives in Los Angeles ahead of the RNC event held at Trump National Golf Club in Rancho Palos Verdes. pic.twitter.com/S27Eao8h9U— Fox News (@FoxNews) August 4, 2026
По информация на Белия дом часове по-късно президентът Доналд Тръмп пристигна в района, за да присъства във вторник вечер на вечеря на Републиканския национален комитет, която ще се проведе именно в голф клуба му в Ранчо Палос Вердес. Той ще произнесе реч, посветена на икономическата политика.
Стрелецът от гала вечерята на журналистите от Белия дом е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ
ABC News припомня, че това не е първият подобен случай около голф игрище на Тръмп. Миналата година съдът призна Райън Раут за виновен за опит за покушение срещу президента, след като се укрил в храстите край голф клуба на Тръмп във Флорида с полуавтоматична пушка. По-рано тази година той беше осъден на доживотен затвор.Редактор: Цветина Петкова
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