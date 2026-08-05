38-годишен мъж е бил арестуван, след като бил забелязан да снима охранителните зони на голф клуба на президента на САЩ Доналд Тръмп в Ранчо Палос Вердес, щата Калифорния. Инцидентът станал ден преди планираното посещение на държавния глава в комплекса, съобщава ABC News, позовавайки се на властите.

По данни на шерифската служба на окръг Лос Анджелис сигналът е подаден в неделя следобед от федерални агенти под прикритие. Те забелязали мъж, който се движел из територията на голф клуба, снимал и записвал с камера, като според първоначалната информация разучавал мерките за сигурност и подготовката за предстоящото посещение на президента.

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🚨 BREAKING: Armed man arrested at Trump's Rancho Palos Verdes golf club days before his visit.



Caught photographing security operations with a loaded pistol in his vehicle + hollow-point ammo in his pocket. His home held more weapons, body armor & "concerning" notebooks.



Thank… pic.twitter.com/U8GHrIo7d7 — Truth Social (@truthsocial) August 5, 2026

Заподозреният е идентифициран като 38-годишния Джийнин Джон Таеле от град Дауни. При задържането полицаите открили в джоба му пълнител с 16 патрона с експанзивни куршуми, а при претърсване на автомобила му, паркиран наблизо, намерили зареден пистолет с патрон в цевта и втори пълен пълнител със същия тип боеприпаси.

Мъжът е задържан по обвинения за незаконно носене на скрито огнестрелно оръжие и притежание на забранени боеприпаси.

A California man carrying ammunition and with a gun in his car was arrested Sunday at President Donald Trump’s Los Angeles-area golf course after appearing to monitor security preparations two days ahead of Trump’s fundraiser there, authorities said Tuesday.… — NEWSMAX (@NEWSMAX) August 5, 2026

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В понеделник следователи извършили претърсване в дома му заради потенциалния риск за сигурността. Там са открити още огнестрелни оръжия и боеприпаси, бронежилетка, две устройства за радиосигнали, както и няколко тетрадки със съдържание, което властите определят като обезпокоително.

Разследването се води от шерифската служба на окръг Лос Анджелис, Съвместната антитерористична група на ФБР и Secret Service.

BREAKING: President Trump arrives in Los Angeles ahead of the RNC event held at Trump National Golf Club in Rancho Palos Verdes. pic.twitter.com/S27Eao8h9U — Fox News (@FoxNews) August 4, 2026

По информация на Белия дом часове по-късно президентът Доналд Тръмп пристигна в района, за да присъства във вторник вечер на вечеря на Републиканския национален комитет, която ще се проведе именно в голф клуба му в Ранчо Палос Вердес. Той ще произнесе реч, посветена на икономическата политика.

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ABC News припомня, че това не е първият подобен случай около голф игрище на Тръмп. Миналата година съдът призна Райън Раут за виновен за опит за покушение срещу президента, след като се укрил в храстите край голф клуба на Тръмп във Флорида с полуавтоматична пушка. По-рано тази година той беше осъден на доживотен затвор.

Редактор: Цветина Петкова