Снимка: Стопкадър
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Те се виждат от километри и носят името „Почит в светлина“
С два мощни светлинни лъча в Ню Йорк завърши денят на церемонии и бдения по случай 25 години от атентатите на 11 септември. Лъчите светеха там, където до 2001 г. стояха двете кули на Световния търговски център. Те се виждат от километри и носят името „Почит в светлина“.
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Инсталацията е един от най-известните символи на церемониите в памет на жертвите. Тя се прави от частна организация с нестопанска цел. Събитията, свързани с годишнината, често не са организирани от държавата, а от доброволци, които събират пари от дарения.
ВСИЧКО ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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