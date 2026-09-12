С два мощни светлинни лъча в Ню Йорк завърши денят на церемонии и бдения по случай 25 години от атентатите на 11 септември. Лъчите светеха там, където до 2001 г. стояха двете кули на Световния търговски център. Те се виждат от километри и носят името „Почит в светлина“.

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Инсталацията е един от най-известните символи на церемониите в памет на жертвите. Тя се прави от частна организация с нестопанска цел. Събитията, свързани с годишнината, често не са организирани от държавата, а от доброволци, които събират пари от дарения.

ВСИЧКО ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева