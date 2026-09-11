Президентът Доналд Тръмп реагира остро заради публикации, поставящи под въпрос действията му след атентатите от 11 септември 2001 г.

Във вторник американският президент Доналд Тръмп разказа, че пожарникари са го изнесли от района на Световния търговски център непосредствено след атентатите. Той направи това твърдение по време на реч във Вашингтон.

Тръмп твърди, че пожарникари са го изнесли от „Кота нула“ след 11 септември

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че New York Magazine е разпространило невярна информация, че той не е бил в района на Световния търговски център след атентатите, тъй като никой не го е видял там.

Тръмп твърди, че е посетил района малко след атаките заедно с голяма група строителни работници. Въпреки това публикации на New York Magazine и кореспондента на New York Times Маги Хаберман поставят под въпрос това.

Президентът заяви още, че е публикувал видеозаписи, които според него доказват присъствието му в Ню Йорк. По думите му неговият тогавашен началник на охраната Матю Каламари многократно е потвърждавал пред журналисти, че Тръмп е бил в Долен Манхатън след трагедията.

Donald Trump talked to reporters near Ground Zero two days after the Twin Towers were attacked, unearthed archival footage from PBS News shows.



In a video shot by a crew for The NewsHour with Jim Lehrer on Sept. 13, 2001, Trump, then a real estate developer, said he was there to… pic.twitter.com/4jkURijuYx — PBS News (@NewsHour) September 10, 2026

След това Тръмп насочи критиките си към Маги Хаберман, като я обвини, че невярно твърди, че той е избрал да бъде в Пентагона, защото не му е било позволено да говори на възпоменателната церемония в Ню Йорк.

В публикацията си Тръмп отправи и лични нападки към журналистката, като я обвини, че съзнателно разпространява измислена история. Той също така заяви, че тя не се е свързала с него за проверка на фактите и призова да бъдат разкрити източниците на публикацията.

От New York Times заявиха, че няма да оттеглят публикацията.

11 септември: Хронологията на терористичните атаки в САЩ

„Това е поредният твърде често срещан пример за това как президентът реагира остро на публикации, които не харесва, и омаловажава журналисти, които съобщават фактите“, заяви говорител на медията.

В публикацията си Тръмп включи и архивни кадри от 13 септември 2001 г., на които той разказва пред журналисти, че е посетил свои служители, за да ги подкрепи след трагедията. Той също така заявява подкрепата си за бърза военна реакция срещу отговорните за атентатите.

През годините президентът многократно е твърдял, че е бил в близост до Световния търговски център след атаките и че е изпратил свои строителни екипи, за да помогнат при спасителните и възстановителните дейности. Парамедици, пожарникари и други служители, които са били на място, обаче заявяват, че не са го виждали там.

Съществуват и архивни кадри от интервю, което Тръмп дава за местна телевизия само часове след рухването на кулите близнаци. В него той отбелязва, че една от неговите сгради в Манхатън вече е станала най-високата в района.

Reminder: Donald Trump’s immediate reaction to the 9/11 attacks was to brag that his building was now the tallest in downtown Manhattan after the Twin Towers collapsed. pic.twitter.com/iAkUeGafG9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 7, 2026

Минути след ужасяващата атака Тръмп обяснява, че сградата на „Уолстрийт“ №40 преди построяването на Световния търговски център е била най-високата в Долен Манхатън, а след издигането на кулите е останала на второ място. След рухването им тя отново се превърнала в най-високата сграда в района.

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Редактор: Георги Иванов