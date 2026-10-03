Изпълняваме морално завещание с връщането на тленните останки на цар Самуил. Това каза премиерът Радев по време на официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил от Гърция на България в Музея на византийската култура в Солун.

„Стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил датира от 60-те години на миналия век, когато проф. Николаос Муцопулос ги открива на о. „Св. Ахилий”. За тези 6 десетилетия не са преставали усилията на държавата ни тези останки да бъдат върнати у нас”, каза той.

Румен Радев изказа „най-дълбока благодарност“ на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис „за политическото лидерство, мъдростта и куража“ за постигането на „това историческо за нашите две страни споразумение“.

България посреща тленните останки на цар Самуил

Премиерът благодари и на министрите на културата на двете страни - Лина Мендони и Евтим Милошев, и на дипломатическите екипи от двете страни за подготовката на споразумението, което урежда реципрочната размяна за съхранение на исторически реликви и културни артефакти.

„Образът на цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. Ако в миналото той ни е разделял, сега ни обединява. Той прави връзките между нашите два народа още по-здрави. Нашето общо членство в ЕС дава възможност на всяка една от нашите страни да чувства по-добре вълненията на другата страна”, каза премиерът.

„Радваме се на добросъседски отношения на едно високо ниво, за което допринесоха редица държавници, учени, дипломати и всичко обикновени хора. Успяхме да загърбим сенките на миналото и да изградим доверие и приятелство. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят съперничеството и да се радваме на сътрудничество”, каза още Радев по време на церемонията.

Променят движението в София заради церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата „Св. Ахилий“. Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис по време на церемонията в Музея на византийската култура.

„В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на Манастир „Св. Йоан Предтеча“ и манастир „Панагия Икосифиниса““, каза Мицотакис. Той подчерта, че след излагането им в музея в Солун в местата на своя произход.

„Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега се завръщат при българския народ, за да им бъде отдадена почит по начин, по който вие смятате за най-правилен. По този начин завършват дълги преговори, започнали преди половин век“, посочи Мицотакис. Той припомни, че този въпрос се обсъжда още от 70-те години на миналия век.

Тленните останки на цар Самуил бяха изнесени в залата на Музея на византийската култура в Солун

„Беше нужно да мине време, за да бъдат преодолени предизвикателствата на миналото. За това положително развитие на събитията искам да благодаря на българския премиер, както и на предишните правителства, с които имахме честта да си сътрудничим“, отбеляза премиерът на Гърция. Той изрази надежда, че от това ще произлезе още по-тясно сътрудничество, за да може, по думите му, „да бъдат върнати и други реликви в България и Гърция“.

„Това са реликви от общ интерес“, отбеляза Мицотакис. Той допълни, че културната дипломация на двете страни е показала, че действа „тихо, но продуктивно“. Кириакос Мицотакис обърна внимание и на темата с Акропола в Атина, като подчерта, че частите му „трябва да бъдат запазвани и да се намират там, където са създадени“.

За финал премиерът на Гърция заяви, че страните трябва да черпят поуки от историята, но и да гледат към общото си европейско бъдеще. „Добрият съсед е по-близък и от брата. Това трябва да е нашият компас“, обърна се премиерът на Гърция към българския си колега Румен Радев.

Премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха днес в Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил. В състава на делегацията са заместник министър-председателят Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Гледайте на живо по NOVA историческата церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил.

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Редактор: Никола Тунев