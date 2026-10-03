През 1969 г. гръцкият археолог Николаос Муцопулос, заедно с екипа си, намира на остров Свети Ахил тленните останки, за които по-късно ще се докаже, че принадлежат на цар Самуил.

Днес на острова, който се намира по средата на Преспанското езеро, живеят две фамилии. Свети Ахил продължава да бъде обаче място със силна енергия. Славната история на великия български цар Самуил се помни и се знае и до ден днешен.

Стопкадър: NOVA

По време на царуването си, в последните десетилетия на X век, цар Самуил избира точно това място за своя лятна резиденция. Той наема майстори от Лариса, които построяват впечатляващата трикорабна базилика. Постепенно мястото се превръща в духовен център на Първото българско царство. Векове по-късно, по време на археологически разкопки в базиликата, става ясен отговорът на една от големите загадки в българската история - къде са тленните останки на цар Самуил. Те се оказват в саркофаг в южната част на базиликата, която самият той приживе създава.

По стъпките на цар Самуил: От „Свети Ахил” до България

Стопкадър: NOVA

Днес базиликата е в добро състояние, поддържа се и напомня за величието на цар Самуил. Влизането е напълно свободно.

Достъпът до острова е решен с пешеходен мост, в чието начало е поставена статуята на археолога, осткил останките на царя.

От 1969 г. до днес: Пътят на тленните останки на цар Самуил към България (ВИДЕО)

Стопкадър: NOVA

По пешеходният мост се около 700–800 метра. В населената част на острова има както изоставени стари къщи, така и нови хотели за туристите.

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