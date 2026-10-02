Снимка: БГНЕС
Съветникът на президента нарече индийския командир „истински герой“
Съветникът на президента на Обединените арабски емирства Ануар Гаргаш определи инцидента на борда на самолет на „Флайдубай“, пътуващ от Дубай за Тел Авив, като терористичен акт и похвали смелостта на капитана, нападнат от своя втори пилот.
В публикация в Х Гаргаш заяви, че командирът на полета - индийският гражданин Смит Мачхар, е „истински герой“ и заслужава признание, защото „изправен пред сериозен терористичен акт и потенциална катастрофа, той е въплътил истинското значение на смелостта и отговорността“.
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Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, заподозрян в опит да предизвика катастрофа със самолета, е бил подложен на ислямистка радикална индоктринация.
ОАЕ започнаха разследване за евентуална връзка с тероризъм. Инцидентът принуди пътниците на самолета да се намесят, за да предотвратят катастрофа. Машината извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия, след което предимно израелските пътници бяха транспортирани обратно в Израел.
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Израелският премиер заяви, че нападателят е крещял на екипажа: „Убийте ме, убийте ме“, което според него ясно е показвало, че е бил самоубийствено настроен. Коментарът му дойде след като главният прокурор на ОАЕ съобщи, че е започнало разследване, включително на възможността за „терористична дейност или намерение“.
Нетаняху по-рано похвали пилота на „Флайдубай“, както и пътниците за предотвратяването на трагедията. Пред „Фокс нюз“ той заяви, че е била предотвратена трагедия, подобна на атентатите от 11 септември 2001 г., „с тела, разпръснати в пустинята“.Редактор: Цвета Лазаркова
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