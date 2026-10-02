Съветникът на президента на Обединените арабски емирства Ануар Гаргаш определи инцидента на борда на самолет на „Флайдубай“, пътуващ от Дубай за Тел Авив, като терористичен акт и похвали смелостта на капитана, нападнат от своя втори пилот.

В публикация в Х Гаргаш заяви, че командирът на полета - индийският гражданин Смит Мачхар, е „истински герой“ и заслужава признание, защото „изправен пред сериозен терористичен акт и потенциална катастрофа, той е въплътил истинското значение на смелостта и отговорността“.

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Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че вторият пилот, заподозрян в опит да предизвика катастрофа със самолета, е бил подложен на ислямистка радикална индоктринация.

ОАЕ започнаха разследване за евентуална връзка с тероризъм. Инцидентът принуди пътниците на самолета да се намесят, за да предотвратят катастрофа. Машината извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия, след което предимно израелските пътници бяха транспортирани обратно в Израел.

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Израелският премиер заяви, че нападателят е крещял на екипажа: „Убийте ме, убийте ме“, което според него ясно е показвало, че е бил самоубийствено настроен. Коментарът му дойде след като главният прокурор на ОАЕ съобщи, че е започнало разследване, включително на възможността за „терористична дейност или намерение“.

Нетаняху по-рано похвали пилота на „Флайдубай“, както и пътниците за предотвратяването на трагедията. Пред „Фокс нюз“ той заяви, че е била предотвратена трагедия, подобна на атентатите от 11 септември 2001 г., „с тела, разпръснати в пустинята“.

Редактор: Цвета Лазаркова