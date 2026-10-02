Дефицитът по бюджета за 2026 година ще бъде изпълнен до заложения размер от 5,7 на сто, като не се очаква петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост да окаже влияние на заложения бюджетен дефицит. Това посочи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в Народното събрание в отговор на въпрос на Николай Денков от „Продължаваме Промяната“.

Денков постави въпроса дали петото плащане по ПВУ в размер на над 1,8 млрд. евро ще намали заложения дефицит през тази година, като изрази съмнения, че този размер е правилно прогнозиран. Той подчерта още, че реалистично би следвало да се очаква дефицит около 4 на сто. Денков попита и какви ще са последствията за България и лично за Донев, ако заложения дефицит в бюджета е сбъркан.

Финансовият министър отговори, че към края на септември по предварителни данни бюджетният дефицит възлиза на 2,8 на сто от брутния вътрешен продукт. По думите му традиционно през последното тримесечие се концентрират сериозен обем разходи под формата на социални плащания, капиталови разходи, средства за почистване на пътищата и други.

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Донев подчерта, че петото плащане по ПВУ се очаква в края на годината и този приход е предвиден в параметрите на бюджета, така че очакванията са дефицитът за тази година да бъде до заложения размер от 5,7 на сто.

Финансовият министър добави, че натиск върху разходната част на бюджета оказват и разходите по проектите по ПВУ и Общинската инвестиционна програма.

„Дефицитът за тази година е рекорден и той се дължи на политиките, които са водени години наред“, каза Донев. Той добави, че социалните плащания и разходите за персонал са основни фактори за заложения дефицит.

В отговор на въпрос на Ивайло Мирчев от „Демократична България“ вицепремиерът каза, че планираният размер от 5,7 на сто отразява реалното състояние на държавните финанси в резултат на „неразумните политики“, които са били приемани години наред.

„Сега берем плодовете на всичко това, което е приемано като решения“, каза той. Донев посочи, че за тази година са предвидени да бъдат разплатени 1,1 млрд. евро по инвестиционната програма за общините и 3,8 млрд. евро по ПВУ.

Донев припомни авансово внесения данък от банките в размер на 1 млрд. лева и авансово внесения междинен дивидент от държавните предприятия. Той подчерта, че това оказва влияние върху състоянието на публичните финанси през тази година и ще продължи да оказва влияние и през следващите две години.

Финансовият министър добави, че предстои да бъдат сключени договори по възложена работа със строителни фирми в областта на текущия ремонт и поддържане на пътища, пътна инфраструктура и зимното почистване на пътищата, като тези разходи ще са допълнително около 450 млн. евро над заложените 5,7% дефицит.

► Божидар Божанов от "Демократична България" запита Донев дали ще бъдат оттеглени текстовете в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове относно съхранението на домашна ракия. Финансовият министър обясни, че основната цел на предложението, което е било направено от експертите в Министерството на финансите, е да се спре търговията с домашна ракия без ясен произход и без доказателства за качеството в стопански обекти.

Вицепремиерът отново каза, че текстът ще бъде редактиран, така че да не допуска двусмислено тълкуване и да не буди съмнения какви действия ще предприемат контролните органи.

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Гълъб Донев отбеляза даннитe, изнесени от Агенция „Митници“ за 2025 г. и от началото на 2026 г. за намерени в стопански обекти големи количества етилов алкохол с неясен произход и със съмнително качество. По думите му с промените в Закона за акцизите и данъчните складове целта на експертите е била именно да се забрани търговията с такава ракия в стопански обекти - фризьорски салони, къщи за гости, ресторанти, автосервизи. Той добави, че това са обекти, в които Агенция „Митници“ открива големи количества алкохол без документи. Действащият режим и в момента съгласно Закона за акцизите и данъчните складове е, че се забранява търговията с такава ракия, каза Гълъб Донев. Той обясни, че това, което са направили експертите, е уточнетие текстовете. Кабинетът не е имал за цел да забрани притежаването на такава ракия от тези, които произвеждат ракия и от техните семейства, добави той.

Донев коментира и казаното от Божидар Божанов относно предложение на ДБ за изменение на Закона за виното и спиртните напитки, с който да се позволи на малките обекти не само да подаряват, а и в малки количества да продават ракия. „Може би забравяте случаите, в които след употребата на такъв алкохол си заминаха много български граждани. След като искате да разрешите продажбата и употребата на такъв алкохол в малки обекти, трябва да държим сметка на качеството на този алкохол, да държим сметка за здравето и живота на българските граждани, не така лековато да променяме законодателството само и само да угодим на едни или други слоеве от българското общество, така че да могат да продават такава ракия“, каза Донев. "Нашата цел е преди всичко запазване на здравето и живота на българските граждани", каза още министърът.

Редактор: Цветина Петрова