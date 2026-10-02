Преди една година две независими лаборатории потвърдиха, че в уж магическо хапче за отслабване има сибутрамин - забранено вещество, заради което държавата би трябвало веднага да спре продажбата на съдържащата го добавка. Водещата на рубриката "Високо напрежение" Татяна Йорданова обаче успя да си поръча опаковка от същите хапчета и блистер с нови такива, предлагани от същия мъж.

Че пуснатият на пазара "Слимакс Ултра - Легални" разполага с всички необходими разрешителни и е преминал нужните тестове, твърди в социалните мрежи Георги Маринов - човекът, който рекламира и продава въпросните добавки. За да са наистина легално на българския пазар, те трябва да са регистрирани в Агенцията по безопасност на храните и да имат етикет на български. Но нито листовката вътре, нито опаковката имат листовка на български.

Твърди се, че съдържат билки и кофеин. Екипът на NOVA занесе и двете опаковки в лаборатория, за да види каква е истината.

Какво разказват жертвите?

"Платих си, за да се разболея. Беше ужасно! Изпих 14 хапчета и започнаха да се появяват обриви по ръцете и краката ми. За половин час аз вече бях цялата в петна. Езикът ми се наду и започнах да се задушавам. Бях на системи в продължение на седмица", разказва Жаклина Рафетова.

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"Започнаха да ми излизат обриви, първо по гърба. За едно денонощие плъзнаха по цялото тяло. Никой доктор не знаеше за какво става въпрос. Професори, доценти, които бяха и преподаватели, ме гледаха с интерес. Настаниха ме в токсикология. Никой не искаше да се доближи до мен, защото ги беше страх. Мислеха, че е нещо заразно. Питах продавача има ли забранена съставка в хапчетата, защото докторите не знаят как да ме лекуват. Но той каза, че няма. Аз съм била единствена с тези симптоми", казва друга жертва, пожелала да остане анонимна.

Отнема ѝ девет месеца, за да се излекува напълно. "Тогава осъзнах, че по-добре да съм дебела, но здрава, отколкото слаба и болна", добавя тя.

Историята на мъж, който стига до халюцинации

Дотук всичко вече е разказано и преживяно - от над 70 жени, които казват, че са пили "Слимакс". Но има и една история на мъж, който се срамува дори да си спомни за случилото се.

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"При мен случаят е различен, защото това нещо ме удари в главата. Помогна ми да смъкна някой килограм, но не очаквах да бъде на толкова висока цена. Сам усещах, че нещо не е наред с мен. Не знаех какво, не предполагах, че може да е от добавката, тъй като тя се рекламира от въпросния господин като супер полезна", казва мъжът, който също пожела да остане анонимен.

"Никъде не се споменава за странични ефекти. Уж съдържала изцяло билкови екстракти. Именно затова толкова наивно скочих. Но в един момент както аз забелязвах промяна, така и хората около мен. Родителите ми започнаха да ме питат дали не приемам някакви наркотици. Започнах да ставам по-агресивен. Всичко ме дразнеше. Получавах бели петна. Не помнех някои ситуации и разговори. Имах безсъние. Тялото ми искаше да заспя, но мозъкът ми просто отказваше", спомня си той.

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Как действат подобни вещества?

Симптомите, изброени от потърпевшия мъж, са типични при употреба на забраненото вещество сибутрамин, казва неврологът д-р Пламен Димитров. "Подобни вещества се използват и за военни цели - за да могат войници да издържат в окопите на фронта по 2-3 дни, без да заспиват. Сибутраминът е изключително мощен активатор на симпатиковата нервна система", казва медикът.

"Апетитът, естествено, се потиска, но се включват всички резерви на организма. Появяват се сърцебиене, високо кръвно налягане. Човек се чувства все едно е на ръба на оцеляването през цялото време, докато се приема тази субстанция", предупреждава д-р Димитров.

Въпреки обещанията от рекламата на Георги Маринов, който продава добавките, младият мъж стига до халюцинации. Разбира го първо майка му. "Споделих ѝ, че цяла вечер не съм мигнал, защото един приятел е дошъл да си говорим. Аз бях убеден, че той е там. Няма да забравя изражението ѝ. Тя каза: "Никой не е идвал. Това няма как да се е случило. Все пак аз съм в същия апартамент. Никой не е идвал тук". Беше сигурна, че вземам някаква дрога и халюцинирам", разказва мъжът и добавя, че това не е единствен случай.

"Естествено, че след като се изчерпят всички физически и психични резерви на употребяващия, той изпада в психотично състояние с халюцинации", категоричен е д-р Димитров.

Тази история продължава в болницата, защото освен мозъкът, и тялото на мъжа започва да отказва. "Качиха ме в линейка, аз едва се движех. Когато пристигнахме в болницата, ме сложиха да седна в инвалидна количка. Докторът веднага ме попита какви наркотици взимам. Отговорих му, че не употребявам и той с насмешка ми отговори, че всички така казват. След това ми направиха три теста за дрога - всички бяха отрицателни. И тук започна моят ад. Последва едно разкарване по доктори. С моя казус се занимаваха невролози, кардиолози, психиатри. Никой от тях не знаеше какво ми е. Направиха ми снимка на главата и оттам стана ясно, че има мозъчен оток", казва мъжът.

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Д-р Димитров обяснява, че мозъчният оток е защитна или крайна реакция на нашия мозък, когато е подложен на такива екстремни събития.

"Забелязаха по тялото ми нещо като гъбички, лишеи, обриви. Тогава казах, че взимам "Слимакс". Някой от тях беше гледал вашия репортаж. Това беше моментът, в който те вече знаеха от какво да ме лекуват. Благодарение на вас и на миналогодишния ви репортаж сега съм тук", разказва мъжът.

Той оцелял след седмица, в която никой не можел да му обещае това. "Не можех да се храня, не можех да помръдна. Наложи се майка ми да ме захранва все едно съм бебе", казва още той.

Какво показват лабораторните резултати?

Оказа се, че отнесените в лаборатория хапчета, които екипът ни купи наскоро, съдържат сибутрамин, но не и кофеин. А онова, което пише на опаковката, не е вярно. Единствената разлика между старата и подобрената версия е цветът на таблетките, става ясно от резултатите.

"Трудно е да дам квалификация на поведението на институциите. Бях убедена, че това е преустановена практика, предвид разследването, което вие направихте. Аз лично сезирах Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните. Те прехвърлят горещия картоф помежду си и в крайна сметка виждаме какво се случва. Почти година по-късно ние сме в изходна позиция", коментира адвокатът по медицинско право Вили Костадинова.

Отговорът на институциите

Екипът на рубриката "Високо напрежение" покани здравния министър Катя Ивкова да коментира случая, но получи мълчалив отказ. На въпрос към прокуратурата какво се случва с разследването получихме уверение, че работата по случая продължава. Екипът пита и ГДБОП защо не са спрени видеата, които рекламират неразрешен за употреба продукт. Отговорът е, че продължават да работят.

Екипът ни потърси и самия Георги Маринов. Той затвори телефона с нецензурни думи, след като разбра кой го търси.

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