Това е новата мода. „Коктейл от витамини и глутатион”, който вливат директно във вените. Обещават мигновен ефект, а за дълготраен такъв - поне 10 процедури.

Трайно подмладяване, енергия, блясък, здраве и имунитет! Всичко звучи прекрасно, но какво се крие зад тези рекламни обещания, кой има право да ви постави абокат, при какви условия и знае ли се наистина кой какво изсипва във вените ви?

„Бях на косъм от смъртта”

Това е разказът на жена, която след една интравенозна вливка стига до спешното. Дала 70 евро, тъй като ѝ обещали, че още след първата вливка с витамини ще изгони хроничната умора.

„Това са много популярни в момента вливки. Всички звезди се снимат с абокатите си. Реших, че е супер безопасно и ще ми помогне по някакъв начин за здравето”, разказва тя.

Отива в медицински център, а на рецепцията я очаква каталог, от който може да избира „коктейли от витамини”, които обещават здраве, имунитет, енергия, повдигане на либидото и какво ли още не.

„Момичето, което беше на регистратурата, ме убеждаваше как трябва да направя целия пакет от вливки - между 10 и 15.Трябва да се правят всяка седмица или през седмица. Сигурна съм, че жената, която ми сложи абоката, не беше медицинско лица”, спомня си жената.

Никой не е искал от нея предварителни кръвни изследвания. Никой не се е поинтересувал дали има придружаващи заболявания.

„Попитах жената на рецепцията дали трябва да има предварителни изследвания. Тя ми обясни, че няма нужда. Също така ми обясни, че витамините, от които няма нужда организмът, се изхвърлят”, разказва тя.

В този момент дори няма представа какво точно вливат в кръвта ѝ. 40 минути по-късно тя вече излиза от клиниката, но не просто не чувства желания ефект. По-лошо.

„Цялата бях посиняла, не можех да контролирам тялото си. Устните ми бяха сини и цялата се тресях. Много се изплаших. Мъжът ми ме качи на задната седалка и към спешното. Почти никакъв спомен. За секунди просто усещах,че умирам. Тръгнах да си гълтам езика и само го потупах, защото нищо не можех да кажа. Спираше по пътя, вадеше ми езика. Много страшно беше”, разказва потърпевшата.

Имало е кой да я спаси. И това е точката на нейната история. От тук нататък въпросителните ще поставим ние. Избираме три града, в които ще проверим кой какво изсипва във вените на хората и дали обещаните витаминозни коктейли изобщо са разрешени за употреба у нас. Ще коментираме и с естетичния дерматолог, д-р Иван Пеев, твърденията, които ще чуем.

Във видето може да видите как протичат консултациите ни с хора, които ни предлагат коктейли с витамини. Общото между всички тях, ще изброим в тази статия.

Липса на предварителни изследвания

Във всеки от прегледите ни уверяват, че няма нужда да знаят какво е моментното състояние на организма ни, защото вливките с витамини, по техните думи, „нямат противопоказания” и са полезни за всеки човек. Естетичният дерматолог д-р Иван Пеев казва друго:

„Рисковете са огромни. Вкарвайки различни активни вещества, дали са витамини, или от тези модерни молекули, ние не знаем в какво състояние намираме този организъм. Ние буквално бъркаме в системата по този начин”, обяснява д-р Пеев.

Обещания и митове

„Ние витамините може да ги приемаме с храна,може да ги приемаме с хранителни добавки през устата и винаги има филтър, през който минават.Основният филтър е стомашната лигавица, това е първият филтър, при който там може да има дори проблем, да не може да се абсорбират всичките витамини, след това имаме метаболизиране през черния дроб.Вкарвайки ги директно през кръвната система, този филтър изчезва,т.е. ние наистина натоварваме организма с това, което вкарваме и няма репаративна способност у организма да вземе това, което му е необходимо”, казва д-р Иван Пеев.

Още един мит: „Автоимунните заболявания не са проблем”

Това казват повечето хора, които печелят пари от тази процедура. Нещо повече. Обещават, че някои заболявания като диабет и състояния като високо кръвно, се повлияват перфектно.

„Ние подсилваме имунната система до някаква степен, което може да действа срещу него. Концентрацията на тези вещества, никой не знае какво е. И никой не знае точно какво се слага. Тук нямаме естествения филтър, естествените защитни системи на организма. И ако ние стимулираме, най-логичният въпрос е какво стимулираме. Стимулираме ли автоимунното заболяване или стимулираме отделен процес от организма? В повечето случаи стимулираме абсолютно всичко”, разяснява д-р Пеев.

Какво наистина има в тези вливки?

Никой няма сигурен отговор на този въпрос. Козметиците издават, че продуктите, които вливат, са корейски или италиански. Питаме здравното министерство дали е одобрило тези вливки и имат ли право медицински и немедицински лица да правят такива „коктейли”. От там казват, че приготвянето на така наречените коктейли най-вероятно става с неразрешени за употреба лекарствени продукти, а липсата на стерилни условия при смесването на съставките носи риск от инфекции, алергични реакции и образуване на тромби. Това казва регламентът на хартия. Практиката ни разкрива съвсем друго.

Ето и целия подробен отговор на здравните власти:

Извършена проверка в базата данни на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) и на официалната интернет страница на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) показа, че към 06.04.2026 г. в Р България няма разрешени за употреба/регистрирани лекарствени продукти, които да съдържат в комбинации помежду им „L‑карнитин“, „алфа-липоева киселина“, „NAD+“, „L-глутатион” , по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

От извършената проверка се установи, че в България няма разрешени за употреба лекарствен продукт, съдържащ L-карнитин. В държави извън ЕС има разрешени за употреба лекарствени продукти, които съдържат L-карнитин, както следва:

Съгласно публична информация на интернет страницата на Food and Drug Administration в САЩ лекарствен продукт с търговско наименование CARNITOR® (levocarnitine) Injection 1 g per 5 ml vial, който е само за интравенозно приложение. Цитираният продукт е показан за остро и дългосрочно лечение на пациенти с вродена грешка в метаболизма, която води до вторичен дефицит на карнитин, както и за превенция и лечение на дефицит на карнитин при пациенти с терминален стадий на бъбречна болест.

Според публичното достъпната информация на интернет страницата на Medicines and Healthcare products Regulatory Agency в Обединеното кралство има разрешен за употреба лекарствен продукт със същото активно вещество, като продукта в горния параграф, с търговско наименование Levocarnitine 1 g Solution for Injection. Продуктът се прилага като бавна интравенозна инфузия. Терапевтичните показания на същия са: За лечение на първичен и вторичен дефицит на карнитин при възрастни, деца, кърмачета и новородени и вторичен дефицит на карнитин при пациенти на хемодиализа.

От извършената проверка се установи, че в Република България има разрешени за употреба лекарствени продукти Thiogamma 600 Oral 600 mg film-coated tablets и Thiogamma Turbo-Set 600 mg/50 ml solution for infusion, които съдържат активното вещество алфа-липоева киселина. Притежател на разрешенията за употреба е Woerwag Pharma GmbH & Co. KG. Алфа-липоевата киселина (ALA) е мощен антиоксидант, който се среща естествено в организма и в определени храни. Съгласно одобрената КХП продуктите са показани при : Сетивни нарушения при диабетна полиневропатия.

В Република България няма разрешени за употреба лекарствени продукти, съдържащи „NAD+“. „NAD+“e известен, че влиза в състава на хранителни добавки с претенции да засилва метаболизма и физическата издръжливост.

В Република България няма разрешени за употреба лекарствени продукти, които съдържат активното вещество L-глутатион.

Проверка в базата данни на ИАЛ, на официалната интернет страница на ЕМА и на Национлния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените рподукти показа, че към 06.04.2026 г. в Р България разрешените за употреба лекарствени продукти, които имат цена и съдържат като активно вещество Тиамин хидрохлорид (Vit. B1) Рибофлавин (Vit. B2) Пиридоксин хидрохлорид (Vit. B6) Никотинамид (Vit. PP) Vitamin C (аскорбинова киселина) са:

Milgamma NA Injekt 100 mg/50 mg/ml solution for injection – 1 ml [(Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6 )+ Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)]

Bevit forte 100 mg/100 mg/1 mg/2 ml solution for injection – 2 ml [(Pyridoxine Hydrochloride + Thiamine hydrochloride + Cyanocobalamin (Vitamin B12 )]

milgamma N 100 mg/ 100 mg/ 1 mg/ 20 mg/2 ml solution for injection - 2 ml [(Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6 )+ Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)]

Neiraxin B 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml solution for injection – 2 ml [(Pyridoxine Hydrochloride + Thiamine hydrochloride + Cyanocobalamin (Vitamin B12 ) + Lidocaine Hydrochloride]

Betagamma 50 mg/50 mg/0,5 mg/10 mg/ml solution for injection - 2 ml [(Pyridoxine Hydrochloride + Thiamine hydrochloride + Cyanocobalamin (Vitamin B12 ) + Lidocaine Hydrochloride] .

Vitamin B1 Sopharma 40 mg/ml solution for injection - 2ml

Vitamin B complex solution for injection - 2ml

Vitamin C DS 100 mg/ml solution for injection - 2 ml; 5 ml

Vitamin C Sopharma 100 mg/ml solution for injection - 2 ml; 5 ml

Vitamin B6 Sopharma 50 mg/ml solution for injection - 2ml

Vitamin B12 (cyanocobalamin and analogues); по лекарско предписание

Vitamin B12 Sopharma 1000 micrograms/ml solution for injection – 1 ml

Vitamin B12 Sopharma 500 micrograms/ml solution for injection – 1 ml

Регулаторно одобрена информация за тези лекарствени продукти (терапевтични показания, начин на приложение, специални предупреждения и предпазни мерки при употреба, лекарствени взаимодействия, несъвместимости и др.) и прилежащите им активни и помощни вещества се намира в актуалната кратка характеристика на съответния лекарствен продукт, публикувана на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата. Прилагаме линк: https://www.bda.bg

От гореизложеното следва, че разрешените за употреба на територията на страната лекарствени продукти се прилагат на пациент с цел лечение на конкретно заболяване/състояние. Следва да се отбележи, че всички лекарствени продукти описани в отговор на въпрос 2 се отпускат само по лекарско предписание.

Общото правило съгласно действащата нормативна уредба е, че един лекарствен продукт може да се прилага на пациент, който се лекува на територията на страната, съгласно одобрените терапевтични показания на лекарствения продукт, като последният трябва да има разрешение за употреба и утвърдена цена. При смесване на лекарствени продукти трябва да се вземат предвид условията за това описани в кратките характеристики на продуктите. В конкретния случай посоченото не е налице.

Предвид горното, изготвянето на разтвори за инфузионнни терапии следва да се извършва от правоспособни фармацевти само в аптека на лечебно заведение по чл. 222, ал. 4 от ЗЛПХМ с издадено от ИАЛ разрешение за дейности по приготвяне на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура с изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение. В тези случаи следва да има магистрална или фармакопейна рецептура или същите да бъдат приготвени по конкретно лекарско предписание. Такава дейност не се счита за „производствен процес“.

Доставката на активни вещества до аптеката на лечебното заведение за болнична помощ следва да се осъществява от производители, вносители или търговци на едро с активни вещества, вписани в регистъра по чл. 167г от ЗЛПХМ.

За изготвянето на разтвори за инфузионнни терапии по лекарско предписание се вземат предвид не само съответните фармакологични характеристики и химико-физични свойства на активните вещества, но и съответни характеристики на помощните вещества, възможни фармакологични взаимодействия, фармацевтични взаимодействия и несъвместимости с оглед на предполагаемите последствия от тях. Предвид възможните сложни взаимодействия и неустановени последствия, приготвянето на такива лекарства е сведено до минимум.

Дейността на аптеките на лечебни заведения по чл. 222, ал. 4 ЗЛПХМ се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗСОМФ и съгласно правилата по чл. 8, ал. 1, т. 5 ЗСОМСААМСЗПФ Изпълнителна агенция "Медицински надзор" съвместно с представители на съсловната организация на магистър- фармацевтите, съответно - съвместно с представители на съсловната организация на помощник-фармацевтите, осъществяват контрол за спазване на Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗСОМФ и Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, приети съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 от ЗСОМСААМСЗПФ.

Изложената по-горе информация налага извода, че:

- При приготвянето на т. нар. „инфузионни коктейли“ най-вероятно са използвани и неразрешени за употреба лекарствени продукти.

- Присъствието на различните витамини в тях не е съобразено с техните конкретни характеристики и възможни взаимодействия и несъвместимости от различен характер (за справка – КХП) и представлява риск за реципиентите на съответните „инфузионни коктейли“.

- Не е ясно при какви условия са приготвени съответните „инфузионни коктейли“.

- Неконтролираните условия на приготвяне и приложение са свързани със значителни рискове – липса на стерилни условия и произтичащи от това инфекции, липса на средства за оказване на първа помощ в случай на алергична/ анафилактична реакция, образуване на тромби/емболи в резултат на лоши технологични характеристики и др.

В допълнение Ви информираме, че ИАЛ не може да извърши самостоятелно проверка на посочените в запитването Ви обекти – медицински центрове, амбулатории и уелнес центрове, тъй като същите не попадат в обхвата на ЗЛПХМ, но са в готовност да участват в съвместни проверки с компетентните органи – ИАМН, РЗИ, КЗП. Следва да се има предвид, че в Министерството на здравеопазването няма сигнали срещу подобни практики и за да се извърши проверка и необходимо да се предостави информация за конкретен обект.

Министерството на здравеопазването напомня, че здравето е споделена отговорност. И призовава гражданите към критично отношение и висока бдителност към медицински процедури, които обещават мигновени и нереалистични резултати.