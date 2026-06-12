Инициативата „Кошница с грижа”, предложената от „Прогресивна България” , предлага хранителни продукти с поне 15% отстъпка в осем търговски вериги. Какъв ще е ефектът в дългосрочен план коментираха старши икономистът Георги Ангелов и председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Ангелов най-положителният аспект на инициативата е, че е постигната чрез диалог между държавата и бизнеса, а не чрез административен натиск и регулации. „По-добре е, когато двете страни седнат и измислят нещо заедно, отколкото да се опитваме да форсираме решения единствено чрез законови промени”, подчерта той.

Икономистът обаче предупреди, че подобни мерки могат да имат ограничен ефект, ако не бъдат съчетани с по-широка макроикономическа политика. По думите му значителното вливане на средства в икономиката чрез бюджетния дефицит и ръста на потребителското кредитиране създава напрежение, което неминуемо се пренася върху цените. „Това напрежение ще избие някъде. Миналата година беше при имотите, сега виждаме ефекта при други стоки и услуги. Необходимо е успокояване чрез разумна бюджетна политика”, смята Ангелов.

Примерна сметка: Kолко струват продуктите от „Кошница с грижа“ с отстъпка

От своя страна Владимир Иванов оцени инициативата като добър пример за доброволно сътрудничество между държавата и търговските вериги. Според него подобни действия влияят положително както върху репутацията на участниците, така и върху конкурентната среда. „Когато се постави репутацията на масата, доброволните инициативи винаги дават добър пазарен ефект. Важно е тази практика да не бъде временна, а да се превърне в устойчив модел на поведение”, заяви Иванов.

Той подчерта, че наред с подобни кампании е необходимо и стриктно спазване на законодателството, както и ограничаване на възможностите за злоупотреба с пазарна сила. Според него дългосрочното решение се крие в укрепването на българските производители чрез сдружаване и изграждане на по-силни пазарни структури. „Само обединени производители могат да бъдат равностоен партньор на големите търговски вериги. Това е моделът, който работи в цяла Европа”, посочи председателят на комисията.

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Редактор: Ивайла Маринова