Осем търговски вериги, които вече участват в инициативата „Кошница с грижа“, предлагат хранителни продукти с поне 15% отстъпка. Идеята беше представена от „Прогресивна България“, като целта е да се облекчат домакинствата чрез по-достъпни цени на основни стоки.

Екипът на „Твоят ден“ посети един от включените магазини, за да провери на място какво може да се купи от намалените продукти и колко реално се спестява при пазаруване.

В конкретния магазин тази седмица са обозначени около 30 продукта с намаление, маркирани със специален стикер. Сред тях има сирене, яйца, кори за баница, кисело мляко и други основни хранителни стоки. Те са ясно обозначени и лесно се разпознават.

Заедно с участника от кулинарното предаване „Hell’s Kitchen“ Яница Владова избрахме продукти за приготвяне на баница с кайма. Сред необходимите продукти са:

* 500 г кайма смес – редовна цена 3,32 евро, с отстъпка - 2,79 евро

* 10 яйца размер L – с 15% намаление

* сирене (около 700 г) – от 6,08 евро намалено на 4,99 евро

* кисело мляко (1 кг) – от 1,43 евро на 1,19 евро

* фини кори за баница – с 18% отстъпка

„Кошница с грижа“: Сигналите за натиск от веригите към производителите са пратени към Земеделското министерство

По изчисления на екипа на NOVA, ако продуктите се закупят на редовна цена, сметката би възлязла на 15,72 евро. При използване на отстъпките в рамките на „Кошница с грижа“ крайната сума пада до 13,05 евро.

В същото време сравнение с цените в чужбина сочи, че определени продукти, например - маргаринът, са значително по-евтини в Германия, отколкото в България.

Повече гледайте във видеото.