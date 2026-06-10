Зеленчукопроизводители се оплакаха на държавата, че големи търговски вериги ги принуждават да намаляват доставните си цени. Това се е случило във връзка с инициативата на правителството „Кошница с грижа“.

Условията на кабинета обаче бяха категорични - веригите, които желаят да се включат, се съгласяват, че за поне 6 месеца най-малко 30 продукта от малката потребителска кошница ще бъдат намалени с поне 15%. Изрично беше подчертано, че търговските вериги сами се отказват от допълнителна печалба, а не изискват от доставчиците да намаляват своите цени с 15 на сто.

Със заявка за по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива - „Кошница с грижа”

Какво обаче се случва, ако в някое населено място няма голяма верига? Налага се да се пътува до големия град. „Аз харча собствен ресурс - финансов, времеви, ангажираност. Ако го калкулираме, къде ни излиза сметката“, коментира жена. Друга пък заяви, че хората, които живеят в малките населени места и нямат тази възможност, са свикнали да пазаруват в „обикновените магазини“.

Същите тези малки магазини твърдят, че тяхната кошница с грижа е целогодишна, а не е държавна мярка. „Това, че голямата верига определя нещо конкретно за даден период от време, не означава, че нашите малки вериги не можем да предложим същото. Там стоките се определят за даден период от време, а при нас са с постоянна такава цена“, посочи търговският консултант Николета Методиева.

Александър Пулев очаква намаление от 15 до 30% на стоките от първа необходимост

В понеделник беше обявено, че намалението на продуктите в кошницата с грижа ще е само за сметка на веригата. Земеделци обаче сигнализираха, че производители са били изнудвани от веригите да продават с 15% по-евтино, за да няма загуби за търговеца.

„В общи линии разговорите са били такива, че ако не се свали с 15%, няма да ги продават. И те не ги продават. Имаме информация за две от големите вериги“, каза Цветан Цеков, който е председател на УС на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

КЗК изиска сигнала на земеделските производители за натиск от търговски вериги

Сигналите на производителите са пратени към Земеделското министерство, а премиерът поиска и проверка. „Ако реалността се разминава с поетите ангажименти, българската държава има редица механизми, за да защити гражданите и производителите и ще го направи“, заяви Румен Радев.

От КЗК също взеха отношение и изискаха сигналите от Министерския съвет, за да се провери има ли наговаряне между веригите за пазарен натиск.