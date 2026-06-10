Във връзка с медийни публикации за сигнал от български земеделски производители относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата „Кошница с грижа“ , Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните.

Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган.

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КЗК ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Комисията подчертава, че всяка инициатива за по-достъпни цени за потребителите следва да бъде реализирана при спазване на изискванията на Закона за защита на конкуренцията и забраните за нелоялни търговски практики и не може да бъде за сметка на производителите чрез натиск върху доставни цени, едностранно предоговаряне или други практики, които биха могли да нарушат баланса във веригата на доставки.

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Секторният анализ на КЗК на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации. Има данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. КЗК е констатирала и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.

Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава. Информацията от настоящия сигнал ще бъде присъединена към него. КЗК е готова да се самосезира и да образува нови производства, в случай че се установи, че веригите се опитват да прехвърлят тежестта от публичния си ангажимент към потребителите в рамките на правителствената инициатива „Кошница с грижа“.

Редактор: Никола Тунев