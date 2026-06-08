Правителството и представители на водещите търговски вериги поставиха началото на стратегическо партньорство, насочено към овладяване на ръста на цените на основните хранителни продукти. В Министерския съвет бе представена съвместната инициатива „Кошница с грижа”, която цели да осигури стабилност, предвидимост и социална отговорност към най-уязвимите слоеве на обществото в условия на криза и висока инфлация. Кампанията предвижда доброволно намаление на цените на ключови стоки с минимум 15%, като акцентът ще бъде поставен предимно върху българското производство.

Днес на практика създаваме едно стратегическо партньорство, насочено към гарантиране на стабилност, предвидимост и най-вече на социална отговорност към най-уязвимите слоеве на българското население в качеството им на потребители, това коментира премиерът Румен Радев. Той благодари на бизнеса за бързата реакция на правителствения призив и подчерта интензивната съвместна работа с министерствата на земеделието и на икономиката.

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Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски също изрази благодарност към присъстващите за проведените ползотворни срещи през последните две седмици. По думите му съвместните усилия ще помогнат на българските граждани да имат достъп до качествена и евтина храна. Постигнатото споразумение предвижда намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум шест месеца. Част от търговците са поели ангажименти за по-дълъг период и за по-голямо разнообразие на стоките.

От страна на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията бе изтъкнат конструктивният диалог, при който бизнесът е споделил своите притеснения и визия. Мерките и текстовете са прецизирани така, че да отговарят на пазарните изисквания и да не нарушават принципа на свободната конкуренция. „На дневен ред е решението на краткосрочния проблем – оказване на силна подкрепа и социална отговорност за пенсионерите и нуждаещите се домакинства”, коментира Александър Пулев.

В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по различен график и обем. Първата от тях, BILLA България, стартира от 18 юни във всички свои 173 магазина, където ще предложи над 100 от най-продаваните продукти от малката потребителска кошница с фокус върху българското производство, специално обозначени на рафтовете.

Веригата СВА КОМЕ ще се включи от 11 юни в своите обекти в София и областта с около 50 от най-важните храни и намаления до 30%.

От верига магазини ДАР обявиха, че стартират на 15 юни с минимум 40 артикула от малката потребителска кошница.

Minimart ще въведат намаленията в своите обекти в началото на следващата седмица.

► Част от участниците в инициативата обявиха, че намаленията им влизат в сила веднага и стоките могат да бъдат закупени още от 8 юни.

От Kaufland България обявиха готовност да предложат между 30 и 50 основни стоки (хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци) на по-достъпни цени във всички свои филиали, като плакатите и логото на кампанията вече се подготвят

Същото важи и за "Фантастико", които предлагат най-малко 50 артикула от днес в техните обекти. Включват се хляб, мляко, сирене, яйца, варива, месо и мед.

Lidl България също стартира на 8 юни, като поема ангажимент за срок от общо 8 месеца, за да обхване и традиционно по-тежките за домакинствата зимни месеци, като включва в намаленията и перилни и хигиенни материали.

От сектора на търговията на едро "Метро" също декларираха подкрепа – те се включват с над 100 продукта от 10 юни, а от 1 юли – с над 120 артикула, насочени както към крайните потребители, така и към малкия независим бизнес. Всички включени в инициативата продукти ще бъдат ясно маркирани.

„Искам да подчертая, че това не са краткосрочни промоции, а доброволен ангажимент, който поемате пред българските граждани”, допълни премиерът Румен Радев. Той отбеляза, че държавните контролни органи ще продължат да работят съобразно новото законодателство за изсветляване на стойността по веригата и за засилване на контрола на качеството както на вноса, така и на родното производство. По думите му крайната цел в дългосрочен план остава постигането на устойчивост на цените, по-голяма конкуренция и утвърждаването на националния хранителен суверенитет.

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Редактор: Дарина Методиева