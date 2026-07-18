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Защо един животновъд е принуден да се раздели с най-ценното си?
Възможно ли е да създадеш бутикова ферма, печеливш бизнес и елитно стадо, селектирано десетилетия, но накрая да си принуден да разпродадеш абсолютно всичко? Това е абсурдната реалност за Ангел Ангелов.
В подножието на Стара планина Ангел отглежда едно от най-елитните кози стада в България. Години наред той и семейството му влагат труд, за да изградят стопанство с висококачествена селекция и продукти.
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"Много трудно се създава такова елитно стадо, тъй като дълги години трябва да има подбор", споделя Ангел.
Днес обаче семейната мечта се е превърнала в ежедневна битка. Работата във фермата не спира нито за ден.
"Не ми тежи толкова, ако мога да си почина. Проблемът е, че това е 365 дена в годината", изтъква още животновъдът.
Най-големият проблем е липсата на работна ръка. По думите му въпреки многобройните опити Ангел не успява да намери служители, а законовите изисквания не му позволяват да наеме работници от чужбина, преди да е назначил българи. Междувременно финансовият натиск расте, банките отказват ново кредитиране, а за да осигури фураж, той вече е продал една трета от стадото.
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„Няма държавна политика. Имам заеми, а банките вече ми казват, че животновъдството е рисков сектор“, коментира той.
Въпреки трудностите Ангел е убеден, че малките ферми могат да бъдат успешен бизнес, а продукцията им е със световно качество, което трудно се намира в масовата търговска мрежа.
Днес пред него стоят две възможности - да продаде цялото стадо или да намери съдружник, който да продължи започнатото.
Развръзката за Ангел предстои - между горчивата раздяла и последната надежда за сътрудник. Големият въпрос обаче остава за всички нас: ще оцелее ли истинският вкус на българската трапеза, или държавата ще намери начин да съхрани последните пазители на качествената храна?
Повече гледайте във видеото.
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