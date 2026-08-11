Към мястото бяха насочени два противопожарни екипа, както и служители на Държавното горско стопанство

Възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма „ЕМКО“ е овладяно съобщи кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

В овладяването му са участвали два екипа на Пожарната и един от Държавното горско стопанство. 

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разрасна към село Радоеви

Огънят в района избухна вчера след взрив в склад на оръжейната компания „ЕМКО“. Вследствие на експлозията отломки са попаднали извън територията на обекта и са предизвикали пожари.

По-рано днес властите съобщиха, че през нощта обстановката е останала спокойна и към този момент не е имало опасност за населените места около склада и завода за боеприпаси.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Радослав Първанов, кореспондент на БТА в Габрово

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