Възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма „ЕМКО“ е овладяно съобщи кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

В овладяването му са участвали два екипа на Пожарната и един от Държавното горско стопанство.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разрасна към село Радоеви

Огънят в района избухна вчера след взрив в склад на оръжейната компания „ЕМКО“. Вследствие на експлозията отломки са попаднали извън територията на обекта и са предизвикали пожари.

По-рано днес властите съобщиха, че през нощта обстановката е останала спокойна и към този момент не е имало опасност за населените места около склада и завода за боеприпаси.

Редактор: Цветина Петкова