Снимка: БГНЕС
Към мястото бяха насочени два противопожарни екипа, както и служители на Държавното горско стопанство
Възобновеното огнище край взривилия се склад за боеприпаси на фирма „ЕМКО“ е овладяно съобщи кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.
В овладяването му са участвали два екипа на Пожарната и един от Държавното горско стопанство.
Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разрасна към село Радоеви
Огънят в района избухна вчера след взрив в склад на оръжейната компания „ЕМКО“. Вследствие на експлозията отломки са попаднали извън територията на обекта и са предизвикали пожари.
По-рано днес властите съобщиха, че през нощта обстановката е останала спокойна и към този момент не е имало опасност за населените места около склада и завода за боеприпаси.Редактор: Цветина Петкова
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