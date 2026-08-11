Българската страна все още очаква информация от Украйна във връзка с дрона, който се взриви на наша територия, в близост до Кардам. Според министъра на отбраната Димитър Стоянов това, че дрон не е изпращан към наша територия не означава, че в последствие не е било въздействано на траекторията му. Министърът направи коментара си в Ямбол, където е на посещение.

Той допълни, че и Русия, и Украйна използват такъв метод на въздействие върху дроновете.

Стоянов информира още, че му предстои среща с военното аташе на Украйна. Той подчерта, че към момента няма информация от МВР дали дронът е пренасял взривни вещества.

Продължава работата по изясняване на обстоятелствата около дрона, който се взриви на българска територия

Министърът обясни, че е идентифициран серийният номер на дрона, той е изпратен към Украйна и се очаква отговор оттам. Също така отбеляза, че дронът не е засечен и от Румъния, откъдето е преминал. От северната ни съседка, както и от Киев, има потвърждение, че става дума за дрон примамка "Майя".

Стоянов беше категоричен, че няма съвършени системи, които да въздействат върху дроновете на големи разстояния. Той подчерта, че такива антидрон системи по принцип са с малък радиус на действие. В рамките на месец у нас трябва да бъде осигурена система, която да прехваща дронове. Подобна стъпка по механизма SAFE вероятно ще отнеме година.

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Във връзка с натовската военната база край Кабиле той посочи, че тепърва ще бъде изготвен проектът, което ще отнеме поне една година. Министърът обаче отказа да коментира темата за броя военнослужещи, които ще бъдат разположени там. Той беше категоричен, че няма място за тревоги, свързани с военната база. Също така допълни, че по този проект се работи от няколко години и е одобрен от Народното събрание през януари тази година.

По отношение на Безмер министърът заяви, че ситуацията там е спокойна. Разположени са два американски самолета цистерни. Те изпълняват полети само в северна и северозападна посока. Инциденти няма. Стоянов поясни, че при разговори с американската страна е станало ясно, че самолетите трябва да са между 2 и 4 на брой, но най-вероятно ще останат два.