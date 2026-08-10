Почина лъвът Славчо - един от най-обичаните питомци на Софийския зоопарк. Новината съобщиха от зоологическата градина в социалните мрежи.

"С голяма тъга ви съобщаваме, че на преклонна за своя вид възраст от над 20 години си отиде лъвът Славчо. Неговата харизма и величие, съчетани с кроткия му нрав, ще оставят ярък спомен в сърцата на всички, които го обичахме", посочват от Софийския зоопарк във Facebook.

Славчо е горд баща на две лъвчета - Калиман и Косара. Двамата с дългогодишната му партньорка Стефани са родом от Чехия. През 2025 година заради преклонната си възраст от 20 години, както и заради двигателни проблеми се наложи грижите за него да продължат далече от погледите на посетителите - с надеждата той да събере сили за нови срещи.

Символично - най-величественият обитаел на Софийския зоопарк си отиде днес, на Световния ден на лъва, който обръща внимание на все по-намаляващата популация именно на африканските лъвове - видът, чийто представител е и самият Славчо.

Редактор: Станимира Шикова