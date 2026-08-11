През тази седмица заради подмяна на тол камери временно се променя организацията на движението в участъци от автомагистралите “Тракия” и “Хемус”.

Във вторник и сряда, от 9:00 до 18:00 часа, ще се извършват дейности при 19-ия км на „Тракия“ в района на село Крушовица. При реализацията им временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, първо в платното към Пловдив, а след това - и в посока София.

Ограничават движението по част от „Тракия” в изпреварващите ленти

В четвъртък, от 9:00 до 18:00 часа, ще се подменят камерите и при 61-вия км на „Хемус“ в района на село Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента - първо в платното за София, а след това - и в посока Варна.

АПИ призовава водачите да се движат с повишено внимание.

Редактор: Станимира Шикова