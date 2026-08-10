Жълт код за опасни горещини е обявен за половин България на 11 август. Предупреждението важи за 16 области на страната - Монтана, Видин, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Русе, Велико Търново, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен и Благоевград.

През нощта ще бъде ясно, на повечето места - и тихо. През деня ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38°, по-ниски по крайбрежието.

Продължават опасните горещини, жълт код за почти цялата страна и в четвъртък

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра – около 19.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31°. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

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Редактор: Цветина Петкова