Жълт код за опасни горещини е обявен за голяма част от територията на България за четвъртък, 6 август. Предупреждението важи за областите Монтана, Видин, Враца, Ловеч, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Разград, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, части от Бургас, Добрич и Варна, сочи прогнозата на НИМХ.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

Предупреждения за опасни горещини в следващите дни

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29-31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

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Редактор: Цветина Петкова