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Повечето зависими са започнали още като ученици
Тази събота „Ничия земя“ ще ви говорим отново за това колко опасни са наркотиците. И кога е най-подходящото време за това – в началото на новата учебна година.
"Зомбита" на България: Фентанилът излиза на улицата
Повечето зависими са започнали още като ученици – те ще ви го кажат. Започнали са почерпени от съученик, за да се приобщят към другите. Те са бягали от същото това училище, с лъжи към родителите и затъващи все по-надълбоко. А сега това е още по-лесно, по-бързо и по-смъртоносно. Определят го като скрит унищожител, но не само защото никой не го търси. Заради липсата на аутопсии и токсикологични изследвания при хора, при които няма белези за насилствена смърт – не се открива. Като причина за смъртта често се вписва сърдечна недостатъчност или инсулт. Това е действието на фентанила.
Тежките истории на тези хора - гледайте във видеото.
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