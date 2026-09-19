Тази събота „Ничия земя“ ще ви говорим отново за това колко опасни са наркотиците. И кога е най-подходящото време за това – в началото на новата учебна година.

"Зомбита" на България: Фентанилът излиза на улицата

Повечето зависими са започнали още като ученици – те ще ви го кажат. Започнали са почерпени от съученик, за да се приобщят към другите. Те са бягали от същото това училище, с лъжи към родителите и затъващи все по-надълбоко. А сега това е още по-лесно, по-бързо и по-смъртоносно. Определят го като скрит унищожител, но не само защото никой не го търси. Заради липсата на аутопсии и токсикологични изследвания при хора, при които няма белези за насилствена смърт – не се открива. Като причина за смъртта често се вписва сърдечна недостатъчност или инсулт. Това е действието на фентанила.

Тежките истории на тези хора - гледайте във видеото.