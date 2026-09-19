Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, беше донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител. А камбанен звън оповести началото на поклонението.

Според свидетелства Пресвета Богородица твори чудеса чрез Свещения Пояс, изцелява болните и благославя семействата.

В Силистра посрещат честния пояс на Пресвета Богородица

Смята се, че Дева Мария сама е изтъкала своя пояс от камилска вълна. След това историята продължава и по светите места. Вярва се, че Честният пояс в православната традиция е най-значимата реликва, свързана със земния живот на Пресвета Богородица. Според църковното предание самата тя го е изтъкала, а след това го е предала на апостол Тома.

Според преданията светинята първоначално се е пазила в Йерусалим, а след това е била пренесена и в Константинопол. Впоследствие поясът бил съхраняван и във Влахернския храм, както и във византийски дворец.

Дълга опашка от чакащи изпълни варненския храм. Дора е една от първите, успели от близо да зърнат и да се преклонят пред частицата. "Нещо много, много свято е това. То не може да се изрази, трябва да се почувства наистина, в момента, в който пристъпиш през тази светиня, много е особено, много е вълнуващо, човек би могъл даже да се разплаче там", казва тя.

"Аз не знаех и влязох да запаля свещи за здравето на децата и после разбрах. Много съм развълнувана", каза Денка Донева.

Пред Дева Мария миряните отправиха молитви за по-добри времена. Светинята ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично” в морската столица. Храмът ще бъде с удължено работно време - до 21 часа.

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