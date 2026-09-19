Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 36 самолетни полета, за които МВР твърди, че са били финансирани със средства, отклонявани от обществени поръчки за изграждане и ремонт на мантинели. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Събраните по случая материали ще бъдат предоставени на прокуратурата.

По думите на Николов разследването е насочено към четири дружества, спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели. Според данните на МВР част от средствата са били пренасочвани към дружество без реална дейност, определяно от разследващите като „фирма касичка“. Именно от натрупания там финансов ресурс, твърдят от вътрешното министерство, са били покрити разходите за 36 самолетни полета на Пеевски.

Проверка установила: Полети на Пеевски за 5 млн. евро били платени с пари от поръчки за мантинели

Според изнесената от МВР информация стойността на полетите надхвърля 5 млн. евро. В интервюто си за NOVA Николов заяви, че като лице, заемащо публична длъжност, Пеевски е трябвало да посочи тази информация в имуществената си декларация.

„Лицето, което е осъществило 36 полета с този самолет - Делян Пеевски се казва лицето - е следвало да ги декларира в декларацията, която попълва всяко едно лице на публична длъжност. Такава информация в неговата декларация не сме видели, което е престъпление, свързано с неверни данни в декларация“, заяви Любомир Николов.

От МВР посочват, че събраните данни ще бъдат изпратени на прокуратурата, която следва да прецени дали са налице основания за наказателно производство. При представянето на случая от вътрешното министерство съобщиха още, че едно от дружествата, свързани с обществените поръчки, е придобило през 2020 г. самолет за 36 млн. лева, който впоследствие е бил прехвърлен на малтийска компания за авиационни услуги.

Пеевски отхвърли твърденията. Още вчера той заяви, че самолетните му полети са били заплатени изцяло с лични средства на неговото семейство. Лидерът на ДПС обяви също, че ще сезира прокуратурата за действията и изявленията на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Любомир Николов загатна и за друга проверка, по която в момента работи МВР. Тя е свързана с операции по превалутиране на значителни парични суми от левове в евро, извършвани от хора с ниски доходи.

„Ще видите как едни малоимотни лица във времето, в което трябваше да се превалутират левове в евро, превъртат през различни банки и чейндж бюра милиони левове“, заяви и.д. главен секретар на МВР.

Николов не даде повече подробности за тази проверка, но думите му идват на фона на засилените действия на МВР по разследвания за предполагаеми корупционни престъпления и нарушения при обществени поръчки. Ден по-рано той съобщи, че във вътрешното министерство се работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, около 500 от които са свързани с предполагаеми нарушения на Закона за обществените поръчки.