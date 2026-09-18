Възстановяването на пълните концесионни плащания към държавата и ускоряването на инвестициите в летище „Васил Левски“ - София са сред основните акценти от работна среща на премиера Румен Радев с ръководството на международния инвестиционен фонд „Меридиъм“, водещ партньор в концесията на летището.

От правителството посочват, че отсрочването на концесионните възнаграждения през 2021 г. е било временна мярка заради срива на пътническия трафик по време на пандемията. В момента трафикът вече надхвърля предпандемичните нива - през 2019 г. през летището са преминали 7,1 млн. пътници, а през 2025 г. е отчетен исторически рекорд от 8,4 млн.

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Акцент е поставен и върху изпълнението на инвестиционната програма. Държавата очаква развитие на капацитета на летището чрез разширяване на перона, изграждане на допълнителни пътеки за рулиране и самолетни стоянки, както и проучване на възможността за изграждане на втора писта.

Конкретно решение за промяна на концесионните условия не е обявено след срещата. От Министерския съвет посочват, че държавата ще продължи диалога с концесионера с фокус върху изпълнението на инвестиционната програма, безопасността и сигурността на летището. Паралелно с това операторът SOF Connect вече има осигурено финансиране за капиталови инвестиции – през 2026 г. ЕБВР одобри участие от 50 млн. евро в облигационно финансиране, свързано с обновяването на летищната инфраструктура.

Редактор: Ралица Атанасова