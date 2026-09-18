След официалното потвърждаване на постижението от 1021 излитания и кацания в рамките на един ден, фокусът пада върху огромното физическо и психическо натоварване, през което е преминал екипът. „За нас не е толкова важно колко световни рекорда правим и какви са цифрите, а посланието – да вдъхновим младите да вярват в себе си и да имат по-смели мечти”, сподели военният пилот Николай Калайджиев в предаването „Здравей, България”.

Зад успеха в Горна Оряховица стоят месеци подготовка и справяне с екстремни обстоятелства. По време на полетите температурата в кабината достигнала 49,3 градуса, отчетни от сензор в самолета. Процесът включвал планирано спиране на всеки час за презареждане и бърз медицински преглед. За да издържи на жегата и напрежението, Калайджиев се подлагал на специфична процедура между полетите. „Излизах от кабината и влизах в ледена вана, след което веднага се качвах обратно на самолета и продължавах”, разказа рекордьорът.

„Гинес” официално призна световния рекорд на българския пилот Николай Калайджиев (СНИМКИ)

Една от най-силните морални подкрепи пилотът получил именно от Георги Иванов, който следил проявите му в социалните мрежи. „Благодари на майка ти, че те е родила”, гласяло посланието на първия ни космонавт към него. Николай Калайджиев сподели, че често се чуват с генерал Иванов и дискутират неговите начинания.

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Репортер: Александра Иванова

Редактор: Мария Барабашка