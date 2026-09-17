Правителството сменя ръководството на Държавната агенция за бежанците. Димитър Иванов е определен за нов председател на институцията, като ще поеме поста от 18 септември.

Със същото решение Министерският съвет освобождава досегашния ръководител Иван Иванов. Той оглави агенцията на 5 юни 2025 г., когато замени Мариана Тошева.

Правителството предлага Антоан Гечев за нов мандат начело на Държавна агенция „Разузнаване“

Иван Иванов има дългогодишен опит в държавната администрация и сектора на сигурността. Бил е заместник-министър на отбраната и областен управител на Софийска област. Завършил е Военната академия „Г. С. Раковски“, както и Колежа по отбрана на НАТО в Рим. Работил е и за ООН в зона на военен конфликт, където в неговата зона на отговорност е имало над 5000 бежанци.

По време на мандата му начело на ДАБ сред основните задачи на институцията беше подготовката за прилагането на новите европейски правила в областта на миграцията и убежището. Агенцията участва в адаптирането на националното законодателство към Пакта на ЕС за миграцията и убежището.

Държавната агенция за бежанците е структура към Министерския съвет и има ключова роля при предоставянето на международна закрила в България. Тя разглежда молбите за убежище и международна закрила и отговаря за регистрацията, настаняването и свързаните с приема процедури за хората, потърсили защита в страната. Председателят на агенцията ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика в тази област.

Редактор: Цветина Петкова