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Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности
Правителството определи линията на бедност за 2027 г. на 443 евро. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова, като уточни, че новият размер е с 33 евро, или с около 8%, над настоящите 410 евро.
Промяната ще доведе автоматично до увеличение на редица социални плащания, чийто размер е обвързан с линията на бедност. Сред тях са месечните социални помощи, които по думите на министъра достигат до приблизително 69 000 души.
Линията на бедност се увеличава на 443 евро
По-висока финансова подкрепа ще получават и хората с увреждания. Размерът на месечните помощи за тях се определя като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане.
Увеличение се очаква и при целевата помощ за отопление. Новият праг ще се отрази и върху средствата за превенция и реинтеграция на деца, както и върху подкрепата при отглеждането им от роднини, близки или в приемни семейства по Закона за закрила на детето.
По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Повече средства ще бъдат предвидени и за младежите между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа, както и за определени помощи за безработни.
Ще нарасне и еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности. Тя може да бъде отпускана при извънредни ситуации като бедствия, наводнения и пожари, включително при нанесени щети върху имущество.
Увеличението на линията на бедност ще се отрази и върху социалната пенсия за старост. „По този начин гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда“, заяви социалният министър.
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